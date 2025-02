Fort de nombreux concerts qui ont converti le public, pardon les adeptes, Tsar revient avec un Acte II homogène, un style qui s'affirme, le tout appuyé par ses musiciens virtuoses. Nous avons pu profiter de la release party au Ferrailleur à Nantes où Tsar nous a offert l'intégralité de son nouveau LP agrémenté des meilleurs morceaux de l'Acte 1. Un pur moment de bonheur. C'est cohérent, très très solide musicalement, et envoûtant. Nous ne pouvions pas passer à coté de cette sortie sans interviewer les membres du groupe pour mieux vous les faire découvrir et présenter leur musique et leurs projets !

Tsar Nous vous avons découvert au cours de votre passage au Nantes Metal Fest en 2022 où vous présentiez, dans un show théâtral, votre Acte 1. Comment avez-vous vécu ces deux années à jouer et faire découvrir votre musique ?

On a vécu deux années charnières et assez intenses, avec un mélange de concerts avec les morceaux du premier album et en même temps l'élaboration du deuxième qu'on avait déjà hâte de jouer. On se sent aussi très reconnaissants, on a eu l'opportunité de fidéliser un public local qui nous soutient depuis le début, qui ne fait que grandir et qui nous fait grandir aussi. Le live reste sans conteste le meilleur moment de nos vies de musiciens, c'est toujours incroyable de voir et ressentir les gens répondre d'une manière ou d'une autre à notre musique.



Quels ont été les moments forts et les downs de ces deux ans avant la sortie de ce deuxième opus ?

Les moments forts : les festivals qui nous ont fait confiance et les scènes qui osent programmer un groupe indépendant, encore émergent, au style un peu atypique !

Les downs : le constat sur le terrain qu'en tant que groupe auto-produit, ce n'est pas toujours simple. Il faut souvent s'accrocher, ne pas baisser les bras.



Comment est né ce deuxième album ?

Acte II est né à partir d'ébauches, dont certaines qu'on traînait depuis un paquet de temps ! D'autres bien plus récentes, dues en partie à cette nouvelle énergie qu'a apporté Rodin. Léo, notre ancien guitariste, y a aussi laissé sa patte. On a finalisé "Guilty" et "One for all" qu'on avait déjà bien avancé avec lui. On s'est ensuite enfermé tous les cinq en mode résidence/création pendant une semaine pour aligner toutes les idées et affiner au plus possible chaque morceau. La composition du chant est arrivée bien plus tard. Peu de temps avant l'enregistrement de l'album, on a consacré un week-end entier à l'écriture des textes puis à la finalisation des démos.



Comment se déroule le processus créatif chez Tsar ?

On s'envoie régulièrement des bouts de trucs, dès qu'un riff, une mélodie ou un arpège nous vient. Peu importe l'heure, on enregistre avec ce qu'il y a sous la main ! On fait tourner en répète, on improvise et les parties de batterie sont créées à ce moment-là. De son côté, Kyrian cherche des mélodies de chant "en yaourt". Ensuite, on se pose réellement pour définir les structures, poser les ambiances harmoniques, et on réécoute. Beaucoup ! Pour voir si ce qu'on ressent correspond bien à ce qu'on cherchait au départ. Une fois que tout ça est finalisé, on écrit les textes.



Il y a beaucoup d'influences différentes dans vos albums, est-ce que vous réfléchissez à une sorte d'équilibre "à l'avance" ou rien n'est planifié ?

À vrai dire, on suit beaucoup notre inspiration sans rien figer à l'avance, que ce soit dans le style ou la structure des morceaux. On ne s'impose aucune contrainte, si ce n'est celle de satisfaire tout le groupe sur chaque compo.



Tsar À quel point est réfléchie l'œuvre globale de Tsar ? On attend un Acte 3, ses grandes lignes sont-elles déjà décidées ? Le "concept" est-il l'unique guide dans le travail ?

Les chapitres de l'histoire du Baron et ses Acolytes s'écrivent progressivement. On a une ligne directrice, on a une idée des messages qu'on souhaite passer, mais dans les détails, pour ce qui est du prochain acte, on ne sait pas encore la forme qu'il prendra. Acte II est tout frais et, à l'instant où on répond à ces questions, il n'est même pas officiellement sorti. On a envie de profiter de ces nouveaux morceaux avant de se projeter dans la suite. Et pour faire écho à ce qu'on a dit avant, quand on écrit un album, le concept vient dans un second temps puisqu'on se concentre d'abord sur la création musicale pour ensuite se pencher sur l'écriture des paroles et donc de l'histoire qu'on souhaite raconter.



Pouvez-vous nous présenter rapidement le premier opus et l'évolution qu'apporte le deuxième dans l'histoire du Baron ?

Acte 1 est un album-concept de metal progressif où tous les morceaux racontent un bout de l'histoire du Baron, son excentricité et son avidité de pouvoir pour exprimer ce qui nous échappe de ce monde. On retrouve donc le Baron et ses quatre Acolytes dans le deuxième album. Dans Acte II, le Baron s'affirme beaucoup plus ! Il est plus grandiloquent, s'adresse même dans certains morceaux directement à son auditoire, en se proclamant parfois guide, juge ou prêcheur de bonne parole. Il s'avance clairement comme la solution à tous nos maux, tel un bon politicien gourou (rires) ! L'autre aspect de cet album, c'est l'émotion face à la tournure que prend notre monde... Tout ça n'en reste pas moins une satire comme pour le premier opus. Tout est simplement plus assumé, plus poussé, plus théâtral, et ça se ressent dans la place que prend le Baron dans le nouveau show.



On sent un style bien plus affirmé et plus maîtrisé dans ce deuxième acte. Quel est votre ressenti sur cela et comment expliquez-vous cette évolution ?

On te rejoint là-dessus ! Dans la compo d'Acte II, c'est "Guilty" qui a vu le jour en premier et, selon nous, le morceau annonçait quelque chose de nouveau et de plus habité. On a eu envie de suivre cette atmosphère. Puis, il y a eu l'univers de Rodin. Il a apporté beaucoup d'idées initiales sur ce premier album avec nous. Ça a beaucoup influencé notre direction musicale. Aussi, bien que Acte 1 soit sorti en 2022, les morceaux datent de 2018... on avait besoin d'exprimer de nouvelles choses qui allaient de pair avec notre propre évolution en tant qu'individu et, de facto, en tant que groupe.



Comment a été accueilli ce deuxième Acte ?

On l'a présenté pour la première fois à Nantes, au Ferrailleur, lors de la release party et le public a été unanime sur cette évolution que tu as souligné. Ce qui ressort le plus, c'est un album "plus affirmé et plus maîtrisé". Il faut dire que le live a autant évolué que la musique. On tenait beaucoup à ce que les gens soient plus inclus, que le public ait une place à part entière dans le show ! On est très touché par ces magnifiques retours et on espère que ça va continuer sur cette lancée.



Vous avez réalisé deux clips pour ce deuxième opus, comment cela s'est-il déroulé, et avez-vous aimé ce nouvel exercice créatif ?

Pour "Conquer", c'est du fait maison et une première pour nous ! Kyrian et Jules sont derrière le scénario, la réalisation et le montage du clip. On a tourné pendant 2 jours et mis à l'épreuve nos talents d'acteurs (rires) ! On a mis un peu de temps à trouver nos marques, mais on a adoré l'exercice et on a réussi à avoir un rendu assez proche de ce qu'on avait imaginé.

Pour "One for all", c'était différent. À la base, on avait pour idée de sortir une live session. Mais, suite à un imprévu de dernière minute, on a dû revoir nos plans et créer le clip en quelques jours pour le sortir dans les délais qu'on s'était fixés. C'était un tournage express en une journée, avec un scénario ambitieux ! Mathieu Alh a relevé le défi de trouver un lieu de tournage, de réaliser et de monter le clip en un temps record et avec brio.



Tsar À plus long terme, le groupe ne pourrait-il pas être prisonnier de son image ? À l'avenir, vous pourriez casser les codes que vous avez instauré pour le live comme le maquillage ou la mise en scène ?

C'est vrai que Tsar a une identité visuelle très marquée et, même si on constate que ce n'est pas forcément le chemin le plus aisé et qu'on fait parfois face à certains a priori, on ne croit pas que cela devienne une prison pour le groupe. Au contraire, on a encore beaucoup d'idées à explorer et à développer pour arriver là où idéalement on voudrait être, notamment en ce qui concerne les costumes et la scénographie. Les choses comme elles sont présentées aujourd'hui sont en constante évolution, mais emmener le public dans un univers alternatif, bien écrit, bien interprété pour mieux appuyer nos propos, restera le fil rouge de notre projet. Après... seul l'avenir nous le dira !



Les variations du chant font penser à Mike Patton, est-ce qu'il y a d'autres chanteurs qui vous inspirent ?

Kyrian aka Le Baron : Toutes les voix peuvent m'inspirer ! J'aime être surpris, qu'importe le style et le genre de musique. Si la voix a sa place dans la composition, raconte quelque chose et/ou transmet une émotion, ça suscite chez moi une curiosité et un intérêt. Je pourrais nommer Jeff Buckley ou Janis Joplin qui font partie des premiers qui m'ont marqué étant plus jeune, mais en réalité il y en a tellement d'autres. J'aime trop de musiques différentes pour m'enfermer dans une case et me cloisonner dans un genre trop précis. Ce qui ressort de tout ça, c'est cette volonté de tester des choses dans nos morceaux : chant lyrique, clair et/ou saturé, scream, growl, slam, rap, etc... Tant qu'il y a un sens et une cohérence par rapport à l'univers du groupe et du morceau, il n'y a pas vraiment de limites et c'est très plaisant à réaliser. À quasiment chaque concert, une personne vient me voir et sort un nom d'artiste ou de groupe à qui mon chant fait écho, et la plupart du temps, je ne le connais pas. Je trouve ça à la fois amusant et flatteur (rires).



Klonosphère va vous exposer davantage, avez-vous des attentes particulières pour ce deuxième opus ?

Le but en choisissant de faire appel à un RP (Relations Presse) est d'agrandir notre visibilité et que Acte II soit vu, écouté et apprécié par un maximum de personnes en espérant aussi créer de l'intérêt chez les professionnels du milieu.



Quel est le futur de Tsar ?

Continuer à s'entourer de personnes créatives et bienveillantes qui croient en notre show et le faire grandir, encore et toujours partager notre musique et Acte II avec le plus grand nombre, rencontrer la personne qui puisse nous aider dans notre booking et notre management. Et si en bonus on arrive à faire bouger les lignes sur le port de la jupe, alors... !

Merci au Baron et ses adeptes pour cette interview et à Pat de .

Photos : Nolive