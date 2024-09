Nous étions invités par la Fabsonic au concert de Tsar au Ferrailleur, à Nantes, afin de tester un concert en immersion. Une expérience proposée par la Fabsonic, représentée ici par Jerome Boudeau. Nous avions hâte de réaliser cette expérience dans notre salle fétiche avec un groupe d'une haute qualité musicale et vocale comme Tsar. Rappelez-vous : nous vous les avions fait découvrir en photos et dans une interview lors du dernier Hors-Série consacré au Hellfest où le groupe s'était produit...

Tsar Fabsonic Peux-tu nous en dire plus sur l'aspect technique de votre conception de son immersif ? J'imagine que c'est beaucoup plus que de disposer des enceintes de façon circulaire ?

Voici un petit suivi des signaux audio pour comprendre... Les micros du plateau rentrent comme d'habitude dans la console analogique XL3, puis toutes les tranches de console sortent toutes en Direct-Out, numérisées par un convertisseur Antelope Orion32 afin de rentrer dans le logiciel SPAT révolution de FLUX... le spatialiseur ! Ce SPAT gère les canaux du système de diffusion. Au Ferrailleur, nous avions une ligne WFS, technique de synthèse du champ sonore que l'on a appelée "Frontal Brutal" complétée par 2 Subs et un dispositif surround 8 points presque 360°, le tout avec des enceintes CODA audio.



Et en terme moins techniques ?

Il y a de nombreuses façon de faire du son dit immersif/spatialisé. Pour le concert de Tsar, nous avons opté pour un système de spatialisation qui permet à toutes les personnes présentes d'entendre la même chose et ce, peu importe l'endroit où elles se trouvent dans le public. Ce n'est pas le cas en mode "sono traditionnelle" puisque si l'on place un instrument dans l'enceinte de gauche, plus on se déplace vers la droite, moins on l'entend. Donc si le mixeur place dans la stéréo des sons à différents endroits, seul les 6 à 8% de personnes parfaitement placées au centre du système entendent la même chose que le mixeur. C'est très peu 6 à 8% ! Donc les mixeurs souvent font ce que l'on appelle de la double mono. Le même mix à droite qu'à gauche, donc obligation de faire des compromis sur tous les sons joués sur scène pour tenter de faire tout entendre. Avec la diffusion dites en WFS, comme nous avons fait, chaque instrument est replacé dans l'espace sonore à l'endroit où il est vraiment sur scène, donc peu importe où l'on se trouve, les sons viennent des musiciens, de leurs amplis. Cela fait toute la différence. La voix du chanteur n'arrive pas des enceintes placées sur les côtés, mais bien du centre de la scène, là où il se trouve.



Tsar Fabsonic Qu'as-tu pensé des concerts donnés au Ferra ? Nous avons pu assister à celui de Tsar, mais pas à ceux donnés le lendemain.

Belle surprise avec Tsar qui confirme que l'on peut faire de l'immersif avec du metal ! Nous avions une très belle image sonore acoustique sur Samin Dong Rock, avec une belle réverbération immersive. L'immersion 360° était complète sur l'électro d' Hi Fi Gen.



Avec cette nouvelle conception, les artistes doivent-ils adapter leur jeu ?

Sur le concert de Tsar, nous étions principalement sur une diffusion frontale, ce qui permet de spatialiser les instruments sans pour autant demander aux musiciens de s'adapter. C'est un mode de diffusion parfaitement adapté au live. Notre objectif à la Fabsonic est de faire découvrir ces techniques aux compositeurs, afin qu'ils soient au courant des possibilités. Puis qu'ils démarrent de nouvelles compositions/partitions dédiés à l'immersif. Nous pouvons aussi en parallèle continuer à accueillir des projets "stéréo" et leur donner un peu plus de largeur, agrandir le panorama sonore.



Pour des groupes avec un style plus gras, plus bourrin comme le hardcore, cela donne quoi ?

Il n'y a aucune raison que cela ne soit pas bénéfique. L'avantage de la diffusion en WFS, est de démasquer les sources les unes des autres, donc plus il y a d'informations sonores, plus le système est efficace. À essayer prochainement pour confirmation (sourires). L'immersif a surtout beaucoup de qualité et peu de défauts, je dirais que cela dépend surtout de la puissance des dispositifs de diffusion sonore.



Tsar Fabsonic On a pu constater que ce son immersif apporte un plus pour le public, mais nous avons également constaté que la moindre fausse note est amplifiée. Beaucoup nous ont relaté un bon retour de la voix du chanteur et des guitares, mais une batterie plus en sourdine. Qu'en penses-tu ? Est-ce un problème de réglage ou une volonté ?

Plus le son est de qualité, plus on entend les détails, donc les défauts, mais surtout on gagne en musicalité ! C'est comme en studio ou en mastering, oui on entend tout au fur et à mesure que la qualité augmente. Le réglage de la batterie était effectivement plus rock que metal. Chaque esthétique musicale a ses codes, et il est vrai que sur le son de la batterie, j'ai pris une option plus rock dans le son. C'était un choix et pas une restriction du système.



Cette technique est-elle adaptée à toute taille de salle ou y a-t-il une taille de prédilection qui sublime la qualité de ce son ?

Oui, c'est possible de faire de grands espaces. Pour ma part, je préfère les espaces où je peux voir les artistes en direct sans avoir besoin d'écran géant...



Quelle est votre prochaine programmation ? Allez-vous apporter des évolutions à votre technique ?

Tous les mois, nous continuons les apéros immersifs, moments d'échanges dans les bars de Nantes et ailleurs, pour l'instant avec de la musique enregistrée en quadriphonie et bientôt avec du live. Pour les gens qui sont intéressés, il suffit de nous suivre sur les réseaux ou de s'inscrire via notre site internet à notre newsletter.



Que souhaiterais-tu ajouter que nous ne t'avons pas demandé et qui te paraît primordial ?

Ces deux soirées ont été pour nous un vrai moment de plaisir. Voir le public ravi, venant nous voir pour nous dire tout le plaisir qu'ils ont pris à écouter les artistes sans mettre de bouchons d'oreilles, car, oui, il y avait de la pression sonore, mais nous n'avons jamais dépassé les 98 dBA sur Tsar et une moyenne de 95 dBA...

Pour notre part et pour avoir testé ce nouveau son immersif en plusieurs endroits de la salle, nous avons pu constater une qualité de son bien meilleure et plus uniforme. Le public présent, après un sondage express, nous a confirmé notre ressenti. Ce son immersif a permis à Tsar d'endoctriner de nouveaux adeptes en sublimant leur set.



Nous remercions Le Ferrailleur, Tsar et bien sûr la Fabsonic de nous avoir permis de profiter de ce pur son !

Photos : Nolive