C'est un des acolytes du Baron qui répond à nos questions aussi bien avant qu'après le festival, un passage au Hellfest au goût particulier pour Tsar puisque partagé entre la joie de monter sur la Hellstage et la tristesse de ne pas partager ce moment avec Stit Sumo...

Tsar au Hellfest 2023 Avant le festival...

Comment avez-vous appris que vous étiez programmés au Hellfest ?

C'est Yoann Le Nevé, cofondateur du Hellfest et programmateur de la Hellstage, qui nous a proposé de jouer. On a reçu cette incroyable nouvelle par Thierry Guénéheux, plus connu sous le pseudo de Stit Sumo, papa de Rodin notre guitariste soliste. Stit nous aidait beaucoup pour le booking, il était d'un soutien énorme pour nous et pour un grand nombre de groupes rock locaux via notamment La Nouvelle Maison de Disque. Ce concert sera très particulier et lui sera dédié car il nous a brutalement quittés il y a quelques jours...



Quel a été le sentiment quand on vous annonce un set sur la Hellstage ?

Euphorique ! Le Hellfest fait partie des festivals incontournables pour nous, on a grandi avec. On est vraiment très honorés de faire partie de la prog cette année et de partager la Hellstage avec les potes aussi, au passage on fait coucou à Rue de la Forge et Under The Conflicts !



Quelles sont les attentes ?

On a hâte de partager notre musique avec un max de personnes et surtout de rendre ce bel hommage à Stit qui attendait ce jour avec tellement d'impatience. On sait que beaucoup de ses proches seront dans le public, ce sera un moment très fort sans aucun doute.



La set-list sera particulière ?

Dans les festivals de cette ampleur, le temps de passage des groupes est chronométré, on a donc préparé une set-list spéciale avec les morceaux les plus récents de Tsar dont un titre qui sera sur le prochain album.



Que ferez-vous avant de jouer ?

On va prendre le temps pour se préparer, s'habiller, se maquiller, s'échauffer et unir toutes nos forces. L'émotion sera grande...



Et après ?

On ira retrouver nos proches, trinquer à ce concert, à Stit et profiter du festival !



Vous restez tout le week-end ? Quels autres groupes ne voulez vous pas rater ?

Oui, on sera là les 4 jours et sur notre liste on a Puscifer, Clutch, Porcupine Tree, Arch Enemy, Slipknot, Carpenter Brut, Tenacious D, Electric Callboy et plein d'autres !



Tsar au Hellfest 2023 Après le festival...

Alors ? Premières impressions après ce concert ?.

Incroyable. C'est dur de mettre des mots sur ce qui vient de se passer... Les retours à chaud des gens sont vraiment encourageants et font très plaisir. Quelques difficultés de son soulagées par la présence de notre backliner Jessy Parentaud. La vue et le moment étaient tellement magnifiques, on a vite oublié le reste !



Le mélange des émotions n'a pas été trop intense ?

C'était très intense oui, ça nous a fait un peu trembler ! Mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est une intensité qui nous a fait du bien, on s'est sentis extrêmement bien entourés et soutenus, ça aide. L'instant était si spécial, pour la grandeur de l'événement et l'hommage rendu à Stit qu'on a senti très près de nous.



L'espace et la scène étant particulier, vous avez dû retravailler votre set ?

On a surtout retravaillé notre set pour que le meilleur tienne en 40 minutes chrono. Niveau scène, on avait de la place, peut-être même un peu plus que d'habitude ! On a pu occuper l'espace amplement et sans retenue d'envolées de micro ou de headbangs !



Quel petit moment de cette journée restera en mémoire ?

Tous les proches de Stit présents dans le public qui scandent son nom haut et fort. C'était très beau.



Vous avez pu voir tous les groupes que vous vouliez ?

Oui, tous et d'autres avec de belles découvertes live, week-end chargé !



Tsar au Hellfest 2023 Quel groupe a donné le meilleur show ?

La performance de Slipknot met presque tout le monde d'accord. Faun qui a enflammé son public, une vraie fête communicative sous la Temple. Et ne pas résister à la synthwave et au "She's a maniac" de Carpenter Brut était signe d'un très bon show aussi !



Le Hellfest peut apparaître comme une forme de consécration, pour vous cela n'est il pas plutôt le point de départ pour l'Acte II de Tsar ?

Oui, c'est vrai, on prend ça comme un énorme coup de pouce et un exercice dont on avait besoin pour mesurer nos avancements et tester une partie du show devant toujours plus de monde. On a encore quelques dates cet été, notamment le 22 juillet au Metal'O'Mas et le 29 juillet au Jaune Metal Fest , et à l'automne grâce au Collectif Culture Bar-Bars entre autres. Ensuite, on finira l'écriture de notre prochain album.



Vous avez déjà un calendrier ?

Le retour en studio pour l'enregistrement de l'Acte II se fera en décembre, chez l'excellent Arthur Lauth aka Brown Bear Recording. On a hâte !



Le premier album est incroyablement ouvert sur un tas d'influences, est-ce que le prochain sera dans la même tonalité ou travaillez-vous à limiter le mélange des genres ?

L'univers du deuxième album va évoluer c'est sûr, sachant qu'une grande partie des morceaux de l'Acte I avait été composée sans voix et avec un autre guitariste, et que l'identité du groupe s'est affinée depuis. Après on compose vraiment ce qui nous vient sans se poser de limites ou s'imposer de correspondre à un style musical unique. La seule condition étant que ça nous mette d'accord tous les 5.



Et ensuite, revenir au Hellfest sur la "grande" affiche est un objectif ?

Une chose est sûre, on va continuer de travailler et bien s'entourer pour que ce genre de "grande" affiche devienne peut-être un jour une réalité !

Merci Tom, merci Tsar, vous pouvez être fiers de vous.

Photos : Nolive