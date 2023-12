Si l'affiche du Hellfest est déjà énorme, il y a plusieurs scènes plus ou moins "off" à Clisson durant ce chaud week-end du mois de juin, la plus musclée est sans conteste la Hellstage. Elle est à l'entrée du festival et propose des concerts de groupes d'un très bon niveau, certains méritant même un retour par la case départ, si jamais tu trouves un trou dans l'énorme running order des scènes principales. Cette année, tu peux y applaudir Balboa To Bilbao, Affect, Cleaver, LocoMuerte, Monde de Merde, The Flying Bricks, Toxxic TV... et Tsar, un groupe "local" qui monte...



Si le mot Tsar fait référence à un empereur slave, c'est Le Baron qui est le personnage principal de cette histoire qui dépasse le simple cadre musical, créés pour former un véritable show, les morceaux font partie d'un tout, non seulement pour cette aventure en plusieurs actes (on a ici l'Acte 1), mais aussi pour la scène où le combo use de tous les artifices pour donner vie à ses idées. C'est donc à écouter, mais aussi à voir. Pour l'heure, je me contente de les écouter et ce premier album me renvoie dans les années 90, époque où les frontières étaient peu définies et où chacun pouvait emprunter le territoire des autres. Selon les pistes, tu croiseras Jane's Addiction, Tool, Soundgarden ou Faith No More chez ce Tsar résolument alternatif, autant porté sur la réflexion que l'affirmation de sa personnalité.



Pour faire écho aux dernières discussions avec quelques groupes interviewés, l'album est presque "trop long". En 55 minutes, le groupe envoie "trop" d'informations, dévoilant de nombreuses influences et capacités (rien que vocalement, c'est assez impressionnant), une somme qui forme une identité marquée mais dans laquelle il n'est pas simple d'entrer ou tout simplement de choisir une porte d'entrée. En composant un Acte 1 aussi riche et abouti, Tsar exige de son auditoire un véritable effort pour prendre le groupe et ses compos dans leur globalité, ce qui, à l'époque du zapping et d'une consommation éphémère, est ambitieux, permet de recevoir nos félicitations et attire notre attention jusque la Hellstage le jeudi 15 juin à partir de 16h10...

Oli

Publié dans le Mag #56