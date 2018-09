Contre vents et marées, Tri[Balles] fait son retour même si depuis plus de 20 ans, ils sont toujours plus ou moins là, ne faire de la musique malgré "tout" étant inimaginable pour ses membres qui sont donc repassés par la case studio pour donner une suite aux disques sortis jusque 2009, et c'est de nouveau un éponyme, comme s'il fallait tout recommencer à zéro suite aux légères modifications du line-up. Ceux qui connaissent le groupe ne seront pourtant pas dépaysés, les trois bastos envoyées en guise d'apéro mêlent death/thrash et hardcore avec de belles déclinaisons rythmiques et techniques, le tout avec ce triple chant hurlé/growlé ou presque clair assuré pas trois frontmen différents et complémentaires qui véhiculent un message d'une éclatante noirceur. L'expérience et le travail de production (Simon, pote de The Lumberjack Feedback mixe et Olive T'Servrancx (Black Bomb A, Zoe, Glowsun...) enregistre et masterise) donnent un résultat assez monstrueux et mettent en valeur des compos riches, puissantes et qui ne manquent pas de casser les reins. Dans ce domaine, le combo est d'ailleurs passé maître dans l'enchaînement de riffs particulièrement pensés pour tout démonter sur scène. Ça tombe bien, ils y excellent (aussi).

Oli