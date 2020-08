"Les Trepalium cesseront-ils un jour de nous surprendre ?", cette phrase est la première de la chronique de leur précédente galette (Voodoo moonshine), c'est aussi celle de ce From the ground. Entre les deux, outre les 5 années, le combo a vu passer un nouveau chanteur dans leur antre, KK est parti se consacrer totalement à Grim Reaper Ride et c'est une vieille connaissance croisée sur les routes qui a déboulé, à savoir Renato qu'on a déjà entendu au sein de Flayed et God Damn. Son chant a beau être musclé, il reste clair et donc la teinte de l'ensemble n'est plus du tout death, les instrumentations gardent un peu de métal mais jouent davantage sur le groove et la folie pour accompagner le nouveau frontman. De par sa relativement courte durée (une petite vingtaine de minutes), ce skeud assure clairement une transition entre le vieux Trepalium et l'actuel qui résonne davantage rock, alternatif ou stoner selon les moments car si ça continue de parfois taper sévère, quand il s'agit de définir un style et comme dirait Nikos Dégolas "seule la voix compte". Tout ça pour dire que Trepalium surprend encore, l'ensemble est plutôt sympatoche mais ce n'est plus tout à fait Trepalium alors il va falloir un temps d'adaptation et ne pas trop chercher à comparer avec ce qu'ils faisaient avant... parce que ça, c'était avant. Pour autant, ça reste suffisamment différent de tout le reste pour être intéressant, on va donc continuer de creuser...

Oli