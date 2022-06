Mélodique, atmosphérique, progressif... Tu peux mettre l'adjectif que tu veux pour préciser le style de death metal que joue Toward The Throne, ça ne donnera pas une idée de la qualité de ce dernier.

Mélodique, atmosphérique, progressif... Tu peux mettre l'adjectif que tu veux pour préciser le style de death metal que joue Toward The Throne, ça ne donnera pas une idée de la qualité de ce dernier. Pour être plus juste, je propose qu'on dise juste qu'ils jouent du "très bon death metal". Parce qu'on peut décortiquer autant qu'on voudra ce premier album, en insistant sur les variations de rythme, sur la qualité des sons ou de la production, en rappelant comment des éléments extérieurs au style (guitare, acoustique, piano, voix samplée...) s'intègrent parfaitement à leurs morceaux, on n'aura jamais cette sensation de "ça claque" procurée par l'écoute. Tu peux t'imaginer le truc, tu peux sentir que le groupe n'en est pas à ses débuts (ils sont passés par d'autres groupes, par des démos, un EP), tu peux voir que l'artwork est réussi mais ce sentiment du "beau travail", tu ne l'auras qu'en écoutant intégralement Vowed to decline.



Les Alsaciens peuvent être d'autant plus satisfaits et fiers de leur œuvre que ce n'est qu'un premier album et qu'ils ne sont que 4, les arrangements et bon nombre de petits détails qui font une grande partie de la qualité de l'opus sont donc gérés soit par le bassiste chanteur (Gauthier) soit par le guitariste (Jérémy), seuls quelques uns ont été ajoutés lors de la production. Entre la composition brute et celle complètement terminée, il doit y avoir une différence notable (j'aimerais entendre une démo de "Neogenesis" par exemple) mais du départ à l'arrivée, les titres se tiennent et sont gravement cohérents alliant puissance du chant, férocité des riffs et de la rythmique et envolées lumineuses sorties d'on ne sait où mais terriblement efficaces.

Oli