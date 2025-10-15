Ça faisait un sacré bail que je voyais tourner le nom Toru dans mon réseau, et c'est finalement seulement cette année que je découvre avec une certaine joie ce trio à travers ce bourbier sonore qu'est Velours dévorant, leur dernier disque. Enfin, pas tout à fait le dernier, puisque depuis sa sortie en janvier 2025, le groupe n'a pas perdu de temps et a participé à deux splits : un 2 titres en mars avec Dada Rose, et un 3 titres en mai avec Brutalism. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, on nous apprend que Toru est l'un des personnages principaux de "La mer de la fertilité", la tétralogie romanesque de l'écrivain nationaliste japonais Yukio Mishima (connu aussi pour son suicide par seppuku). Il s'agit plus précisément de la quatrième et dernière incarnation de Kiyoaki, le personnage central de l'œuvre. On se couchera moins con ce soir...



Toru, le groupe, est formé à Nice en 2018 par deux guitaristes (Arthur et Héloïse) et un batteur (Nicolas) qui aiment particulièrement faire du bruit et emboucane l'atmosphère par leurs mélodies ténébreuses. Bon, clairement, Velours dévorant est capable de te détruire les oreilles à la manière d'un gros chantier de BTP avec ses marteaux piqueurs, masses, perceuses et ses divers engins envahissants (à l'image du morceau introductif "VHS"), mais sait aussi faire preuve d'humanité en jouant la retenue avec un semblant de douceur post-rock shoegaze ("Volutes"). On n'est jamais à l'abri d'une tempête quand ça joue l'entre-deux ("Vermeilles"), surtout sur des durées de morceaux qui oscillent entre 5 et 13 minutes. Y'a de quoi faire progresser les plages. La musique de Toru pourrait facilement s'adapter à un projet ciné-concert ou de spectacle vivant (l'expérience en deviendrait ultime), tant son expressivité imposante et ses variations d'intensité dominent les débats sur ce disque.



On ne sait jamais sur quel pied danser avec ces drones, ces tentatives free-jazz/math/noise/metal, ces mélodies dissonantes, et j'en passe, si bien qu'on se retrouve même à penser parfois que le groupe n'a jamais composé ses morceaux et joue le jeu de l'improvisation à fond (à tort ?). Au final, plus on fait preuve de curiosité en réécoutant de manière régulière ce Velours dévorant, plus il en vient à se cristalliser. Et plus on le kiffe, forcément !

Ted

Publié dans le Mag #66