Pas toujours évident de se faire repérer dans le raz-de-marée metalcore, même quand on a 7 ans d'existence et 2 EPs sous le bras... Through The Void a trouvé le moyen de faire en sorte qu'on ne les loupe pas. Car en plus de 5 titres de bonne facture, le groupe a convaincu Kévin D'Agostino (Landmvrks) de leur filer un petit coup de main (notamment sur des scratchs bien sentis) et a confié le mastering à Jeff Dunne (Knocked Loose). Voilà, quand tu convies des pointures du genre et qu'elles répondent présentes, ça donne beaucoup de crédit. Même si, dans mon cas, j'ai découvert ces accointances après leurs morceaux qui m'avaient déjà convaincu. Son énorme, riffs énergiques, rythmiques carrées, mélodies hargneuses sans tomber dans le sucré (j'ai horreur quand le metalcore devient du mielcore boursouflé par le gnan-gnan), non, ça bastonne sévère et quand ça s'éclaircit, les Belges gardent une force d'impact assez impressionnante. Si tu cherches un peu d'énergie et de sons frais dans un style qui sature l'espace sonore, protège tes dents et va faire un tour du côté de la Belgique.

Oli

Publié dans le Mag #70