The king of vultures The god within The butcher Obssession Leeches

Si tu es un arachnologue invétéré, tu sais donc que la Theraphosa est une des plus grosses araignées du monde qui peut atteindre plus de 30 cm d'envergure. Mais Theraphosa est aussi une fratrie parisienne (Vincent au chant et à la guitare, Matthieu à la basse et chant, Martin à la batterie) qui n'a pas emprunté que le nom à cette bestiole velue. C'est tout un univers à la gloire de leur égérie octopode : artwork, poésie dans le livret, et bien évidemment la musique. Un metal lourd et pesant, qui plonge parfois dans le black metal avec des growls bien appuyés et des riffs assommants, tout cela collant parfaitement avec l'impression que produit l'observation de cette araignée géante. 5 tracks où l'imposante Theraphosa sait alterner des rythmes plus ou moins rapides, avec la voix de Vincent, claire ou plus appuyée en écho à celle de Matthieu qui joue à fond la carte gutturale. Un metal qui propose de très bonnes variations entre chaque titre, tout en restant homogène et cohérent avec le thème de leur projet musical. Au final, un très bon (et prometteur) premier EP, et on les remercie d'avoir choisi Theraphosa, car si'ls s'étaient appelés coccinellidae ou papillon, ça l'aurait fait carrément moins bien.

Eric