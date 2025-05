C'est Grégoire, chanteur, qui nous permet d'Embrasser la nuit d'un peu plus près, ce premier album d'À Terre méritant qu'on se plonge davantage dans son écriture, ses références, la conception de ses vidéos et son futur proche.

Embrasser la nuit est un titre d'album très poétique, la poésie est une source d'inspiration ?

Pour moi, tout texte de chansons est une poésie, par conséquent je dirais que oui. J'ai toujours écouté des artistes francophones et j'aime que les groupes français chantent en français, dans tous les styles. Je pense donc être imprégné par les paroles des artistes francophones que j'écoute, comme Fange, Balavoine, Aya Nakamura, Les Sheriff, Freeze Corleone, Syndrome 81, Bashung, Amanda Woodward...



Votre univers est particulièrement sombre, qu'est-ce qui vous apporte autant de noirceur ?

Nous aimons tous les musiques sombres ou toutes formes d'art qui vont dans ce sens.

À titre personnel je suis assez conscient de la noirceur que nous avons tous en nous, que l'être humain peut être capable des pires horreurs. Je m'intéresse à l'histoire, à l'évolution du monde, plus le fait que je sois assez mélancolique, et cela amène forcement cette noirceur.



Il n'y a pas vraiment d'idées politiques, alors pourquoi choisir "ÂCÂB" en titre de morceau ?

Nous avons réfléchi l'album en amont, avec un agencement du début à la fin. Ce titre, assez doom, avec cette intro atypique collait bien au début. Et tu as bien fait de mettre les accents circonflexes sur "ÂCÂB" car c'est l'acronyme d'Âmes Condamnées, Âmes Brisées. On a donc détourné le sens original. Ce titre dit que nous sommes tous pareils, qu'on soit d'un côté ou de l'autre d'une ligne, nous sommes des Âmes Condamnées, des Âmes Brisées...



On trouve d'autres références un peu détournées, ça vous amuse de jouer avec les mots et de brouiller les pistes ?

Merci d'avoir remarqué cela. Il n'y a que sur "ÂCÂB" ou on brouille un peu les pistes, les autres sont plutôt des clins d'œil ou hommage à des artistes que j'aime. Il y a donc des réfs à Bad Religion, Fange, Year of No Light, Balavoine, Regarde les Hommes Tomber... Après c'est à vous de voir où elles se trouvent (sourires).



L'album bénéficie de beaux arrangements, c'est un travail réalisé au moment de la production ou tout est "fini" avant d'arriver au studio ?

Tout est quasi fini à l'arrivée en studio. À part pour le chant où on a pu essayer ou modifier des choses. Le réalisateur de l'album, Petit Fantôme, avait carte blanche pour triturer les sons des arrangements, mais les pistes brutes étaient créées.



Vous avez travaillé avec l'équipe du studio Shorebreaker, ils ont peu de référence dans votre style, qu'est-ce qui a fait pencher la balance de leur côté ?

Dans notre démarche artistique, notre territoire (Pays-Basque, Gascogne) est une influence primordiale et nous souhaitons avoir un son différent des autres groupes de notre style. Donc nos critères étaient un studio de qualité, qui ne fait pas de metal, dans notre région. C'est pourquoi j'ai pensé au Studio Shorebreaker de Tarnos et à Pierre "Petit Fantôme" Loustaunau à la prod car, le connaissant, il pouvait amener une direction originale au son de l'album et comme nous, il se fout des codes et n'a pas peur d'essayer des choses. On peut souligner aussi le mastering réalisé à Labenne, par Benoît Bel du studio Mikrokosme.



Le Silver Cord n'était pas dispo ?

On n'a même pas osé demander (rires).



Vous avez choisi "Paris sous les Tombes" comme premier titre mis en avant, avec un clip notamment, pourquoi ce morceau-là ?

Un titre assez direct, accrocheur qui collait pour un premier "single". Le titre en lui même et la ref à NTM pouvait attirer l'œil aussi.



Un deuxième clip vient de sortir, c'est "L'appel de la nuit", c'est un titre assez long. Pourquoi ce choix ?

Déjà, c'est un très bon morceau et très personnel au niveau du texte. Cela montre également une autre facette de notre musique. L'ambiance du clip est sombre, désespérée, avec le texte qui défile pendant le clip. Nous avons des supers retours, de personnes qui s'identifient à ce titre, qui ont eu les larmes aux yeux... Et le titre "Nous sommes la nuit" va bénéficier d'un clip aussi, qu'on vous laisse découvrir.



D'ailleurs, on ne s'attendait pas forcément à trouver Sébastien de Seven Hate sur "Nous sommes la nuit", comment s'est fait ce featuring ?

Je me doutais que chez W-Fenec la présence de Seb de Seven Hate ferait écho, car vous avez toujours eu une attache avec le punk-rock, et les groupes hexagonaux. Je suis fan de punk-rock et Seb est devenu un pote car il habite à Mont-de-Marsan, comme moi, depuis longtemps. Un peu comme pour le studio, je cherchais un feat qui soit hors metal, de chez nous. Je ne trouvais pas d'idée et un jour je me suis dit : « Putain je suis con, j'ai Seb sous la main ! ». Je réécoute l'album Is this glen ?, chef d'œuvre de Seven Hate, et j'appelle Seb de suite qui accepte avec plaisir. Il a été surpris car c'est sur une musique assez éloignée de ce qu'il fait ou faisait et en plus avec des paroles en français. En studio, il a eu un peu de mal à trouver sa voix, n'étant pas habitué à chanter en français surtout, et un moment je lui dis « Je veux le Seb de Seven Hate, pas autre chose ». Et là, il refait une prise et j'ai eu les poils des bras qui se sont dressés, littéralement. Seb sort de la pièce et en me montrant son bras il avait les poils aussi !!! On a su que la prise, et l'émotion dégagée, était la bonne.



Si l'un d'entre vous devez être le guest inattendu d'un album d'un autre groupe, ce serait quel groupe ?

Je me verrais bien en feat sur un album de Blòd ou Year of No Light.



Certains morceaux sont connectés. En concert, vous pouvez jouer tout l'album ?

Oui, tout est jouable, nous jouons au clic ce qui permet de caler les samples.



L'album n'est pas encore sorti au moment de cette interview, quelles sont vos attentes ?

On espère qu'il va être bien reçu bien sûr, mais aussi qu'on va souligner sa singularité et sa sincérité. Commencer à être présent dans le paysage "metal" français aussi.



Et puisqu'on est en début d'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter qui dépasserait ces attentes ?

Jouer avec des groupes que nous adorons et, à titre personnel, que les Girondins de Bordeaux remontent d'une division !



Merci

Merci à toi, tu as bien capté notre démarche.

Merci Grégoire et aux autres membres d'À Terre pour ce superbe opus, merci aussi à Clément (Vous Connaissez ?) pour le relais.