Même en étant amateur de post-hardcore, il fallait être particulièrement attentif pour repérer A Terre. Car se pencher sur des EPs n'est jamais aisé, même si à l'heure du beaucoup dématérialisé, on a vite fait de tomber sur des morceaux et de les trouver sympas. De là à creuser davantage, c'est autre chose, désormais, tu ne peux plus faire autrement, déjà parce qu'il va falloir enterrer ce cadavre de biche et, ensuite, parce qu'Embrasser la nuit est un petit chef d'œuvre de noirceur.



Peur, détresse, morts, nuit, condamnées, sang, perdu, brisées, perdition, cicatrices, mourir, pluie, sans espoir... Voilà quelques mots extraits des textes de ces quelques titres, tu vois un peu l'ambiance ? Beaucoup de désillusion et assez peu de politique car "ÂCÂB" signifie ici : "Âmes Condamnées. Âmes Brisées" car le groupe aime à détourner les références (tu entends aussi Regarde les Hommes Tomber, "Mon fils ma bataille", "Paris sous les bombes"...) pour brouiller les pistes. Cadavre, squelette et tempêtes servent de support visuel, voilà le décor tel que le plante À Terre, il faut maintenant ajouter la musique... Et la façon dont ils agencent les sonorités, les rythmes, les chants et arrangent le tout avec de petits ajouts est tout simplement magistrale. Et si le style voudrait que je retienne avant tout les deux plages les plus étendues ("Prophétie" et "L'appel de la nuit" qui dépassent les 8 minutes avec une bonne dose de post, de prog et de passages plus calmes), c'est du côté de "Paris sous les tombes" et "Nous sommes la nuit" que je vois les climax de l'opus. Deux déferlantes d'émotions aussi abruptes que violentes, des montées vertigineuses auxquelles il faut bien de longs morceaux (et deux pistes interludes lugubres) pour redescendre. Après la décharge "ÂCÂB", "Paris sous les tombes" nous ramène brutalement à la vie, le mariage du growl et du screamo suit le rythme implacable des instruments qui dégage une puissance folle, le break où l'on est proche des larmes n'en est que plus lumineux, le retour en force des instrus n'en est plus qu'imparable. Un putain de mur du son qui se rapproche et vient nous écraser, les éclairs de la guitare ne réussissant pas à nous sauver. Masterclass. Tout comme "Nous sommes la nuit", un titre oppressant qui reste en tête et vous fera fredonner à n'importe quel moment de la journée ce "Nous sommes la nuit. Nous sommes la voix.", poings fermés et avec quelques coups de tête dans l'air qui n'a rien demandé. Au-delà d'une construction haletante et lourde, le titre bénéficie de la présence de Sébastien (Seven Hate) qui se fond aisément dans ce titre apocalyptique teasé par "Presque morts".



Embrasser la nuit propulse À Terre dans la cour des grands, bravo à eux, à la petite équipe qui croit en eux et à ceux qui ont eu la bonne idée de sublimer leurs idées comme Pierre Loustaunau (au studio Shorebreaker de Tarnos, près de Bayonne) qui a travaillé avec Park ou Cosmopaark et dont les différents projets (passés et présents : Frànçois And The Atlas Mountains, Petit Fantôme et Botibol) ne laissaient pas imaginer une telle capacité à mettre en valeur le noir.

Oli

Publié dans le Mag #64