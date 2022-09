La chronique de Notre ciel noir n'est pas encore archivée sur le site (elle est parue dans le Mag #48, elle devrait donc bientôt passer en ligne...) que j'ai déjà dans les oreilles la suite des aventures d'A Terre. Et si tu as aimé le premier épisode, celui-ci est au moins aussi bien. Composé avec les mêmes ingrédients : variation des chants, lourdeur et pesanteur des riffs, alternance de moments lumineux et obscurs, jeux sur le noir et blanc (quelle pochette !), idées plus ou moins étirées, les gars du Sud-Ouest enfoncent le clou conservant leurs thèmes (le champ lexical est toujours aussi sombre : "tourmente", "décombres", "désolation", "détresse", "lésions"...) et annoncent des titres "plus personnels". Certainement que leurs textes sont plus proches de leur réalité, entre amour et déception, chacun pourra, à son niveau, calquer ces sentiments forts sur les siens ou des souvenirs.



Indépendamment de ces considérations, le post-hardcore proposé est de grande qualité, la production est excellente (elle est signée Eric Dorléans, le guitariste de Infero Lasta qui a monté son studio au Sud de Bayonne) et les compositions très soignées. Elles ne sortent pas vraiment du cadre habituel du style mais les montées en tension comme les déflagrations sont maîtrisées et particulièrement efficaces. Le groupe se permet même un "Seulement toi" plutôt court (moins de 4 minutes) mais ô combien déchirant, c'est le morceau le plus marquant de cet EP qui n'en comporte que trois, le premier ("Cinquième colonne") est assez "classique" (bien que le chant grave sorte un peu de l'ordinaire) et le deuxième ("Résurrection") est un modèle pour tous ceux qui voudraient apprendre à marier les atmosphères (quel régal que ces transitions rythmiques quasi invisibles). Ces trois pistes assez variées laissent penser que A Terre devrait nous épater en passant en version longue, on a hâte.

Oli