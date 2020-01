Teramaze existe depuis 1995 et a déjà une belle discographie (c'est leur septième opus) mais à moins d'être un auditeur très averti au rayon prog-métal australien et être aller chercher ce que nous propose le pays des kangourous à part Karnivool ou Voyager, pas évident de croiser les auteurs de ce Are we soldiers désormais dispos à peu près partout dans le monde. Sans révolutionner le genre, le combo se laisse écouter grâce à un chant clair très accessible (peut-être un peu trop parfois, notamment sur les morceaux plus calmes comme "Control conquer collide") qui met l'accent sur les mélodies vocales plus que sur le reste (ça se ressent aussi dans le mixage). C'est d'ailleurs un peu dommage car les guitares apportent pas mal de petits trucs sympathiques et ne se loupent pas quand elles sont dans la lumière ("light or flight", "M.O.N.S.T.E.R.S."), idem pour le clavier dont l'association avec la rythmique est assez bien dosée ("The one percent disarm"). Au final, en étant assez rock dans l'approche et pas trop barré (les parties techniques ne s'éternisent jamais), Teramaze peut apparaître comme une initiation au métal progressif, histoire de ne pas attaquer direct avec Dream Theater.

Oli