Ce n'est pas un secret, le death mélodique n'est pas franchement mon rayon de prédilection mais je me suis fait avoir par Tales : of humanity and greed, le troisième album de Temnein. Si je reste assez peu sensible à l'oxymore "chant guttural / guitares douces" qui est la colonne vertébrale du genre ("The blind and the greedy" ne me fait vraiment pas bander), les expérimentés Lorrains (ils occupent la scène depuis 2009) font la différence en incorporant un tas d'autres éléments qui les éloignent du mélo-death et les rapprochent de mon cœur (oh, comme c'est beau). Sans déconner, je n'ai pas grand-chose à reprocher aux passages alambiqués très progressifs ("A few drops of blood"), aux parties instrumentales qui font monter la pression ("I am Davy Jones") et aux titres épiques ("Scums of Hamelin"). Les Nancéiens me plairaient encore davantage en variant un peu plus le chant et en virant quelques sonorités/ambiances influencées par le métal des années 80' mais le résultat ne ressemblerait certainement plus à du Temnein...

Oli