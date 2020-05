Même s'il n'est pas un des "membres d'origine", Will, guitariste, était une des pierres angulaires de Tankrust et c'est avant d'enregistrer cet album qu'il a décidé de quitter l'aventure pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Remplacé en octobre par Jean-Philippe, il a tout de même largement participé à l'écriture d'Opposite terror qui ne désarçonnera pas les amateurs du premier album The fast of solace. Les Parisiens s'amusent toujours autant à brouiller les pistes entre passages death, hardcore et thrash (voire un peu black parfois) avec une variété dans le chant, les guitares et les rythmiques qui n'ont pourtant qu'un objectif : tout éclater en live. Une ambition simple qui n'est pas forcément aisée quand il s'agit de coucher sur bande les riffs sauvages. C'est l'occasion de saluer le gros boulot d'Andrew Guillotin au Hybreed Studio (As They Burn, Monolithe, Stömb, Danforth...) qui a su parfaitement rendre la puissance et la hargne du combo, la prod est ainsi aussi massive que les compos, on est donc mieux préparé à la claque promise en live. Il y en a pour pas mal de goût sur les 9 titres, j'ai une petite préférence, toute personnelle, pour "For the greater good" et ses parties plus posées assez hypnotiques.

Oli