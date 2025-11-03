Voici un jeune groupe qui s'est crée en 2024 avec des musiciens qui se connaissent depuis quinze ans et qui ont déjà un vécu qui se ressent dès les premières notes. Originaire de Lorraine, le groupe explore avec Cyanheart les doutes et la résilience face à l'épée de Damoclès de la maladie. Syderals nous propose un metal moderne, maitrisé avec des rythmiques solides et lourdes. La ligne de basse est ultra béton et donne du relief à l'ensemble. Les riffs sont féroces et mordants, le growl de Greg finit le travail en donnant une couleur vive brutal au tout. On alterne avec des breaks en chant clair qui donnent de la douceur même si sur "Still breathing" et "Warning shot", on note des faiblesses dans ce registre clair, faiblesses qui disparaissent dès que la voix reprend un peu de timbre granuleux. Ok, je suis rarement sympa sur le chant clair, mais il faut dire que l'exercice du passage clair au growl est souvent périlleux. D'ailleurs, l'intro en chant clair de "Defaning" est de haute volée, la voix est chaude et parfaitement posée. Ce premier album de Syderals est fort intéressant. Musicalement, on retrouve beaucoup de maîtrise et de puissance, on a hâte d'en découvrir plus.

Nolive

Publié dans le Mag #66