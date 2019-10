Sworn Enemy s'est monté à New York à la fin du siècle dernier et donne dans le Hard Core, mais pas tout à fait dans le genre de celui estampillé "New yorkais", non plus dans le genre métallique qui blaste, celui voisin de Biohazard et dont les patrons sont certainement les Hatebreed (d'ailleurs, c'est Jamey qui a fait éclore les Sworn Enemy). Guitares lourdes, solos tranchants, voix vociférées (et chœurs un peu relou), rythmes haletants et quelques douceurs de temps en temps (la partie acoustique en intro de "Coming undone") sont au menu de cet énième opus (le huitième si mon compte est bon) dédié à la mémoire de leur ancien batteur Paul Antignani. Même sans réelle surprise, l'album est mastoc comme il faut avec toute la hargne de Sal pour mettre le feu partout où ils passeront. Si on n'avait pas forcément de doutes sur les capacités du combo à poursuivre dans la voie tracée depuis 20 ans, on pouvait en avoir sur leur producteur... Robb Flynn n'ayant alors pas fait grand-chose à part les derniers Machine Head et quelques trucs pour des compils, il démontre ici son talent derrière les manettes tant l'ensemble est irréprochable.

Oli