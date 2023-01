C'est avec Peb, chanteur et auteur des textes, que l'on part explorer le monde de Sunstare, un monde obscure où les légendes les plus anciennes prennent vie...

Est-ce qu'on peut parler de concept album pour Ziusudra ?

Effectivement, on peut le dire. Les chansons, bien que séparées par thématiques, ne prennent véritablement l'intégralité de leur sens qu'en étant associées et mises bout à bout au sein de cet album. La trame narrative en elle-même est portée par l'enchevêtrement des chansons et leurs échos les unes vis à vis des autres.



Le thème porte sur une période peu connue du grand public, qui est passionné de proto-histoire dans le groupe ?

C'est un sujet qui est présent depuis les débuts du groupe et pour le coup, c'est moi qui ai souhaité que l'on aborde cette époque dans nos textes et notre imagerie. Les mythes et la cosmogonie sumérienne sont assez riches, aussi bien en termes de visuels que de légendes, pour pouvoir porter tout ce que nous avions besoin de partager dans notre musique. À travers l'utilisation de métaphores ou de personnification, nous nous impliquons personnellement dans la trame narrative, pourtant existante depuis des millénaires.



C'est facile de convertir les autres à cet univers ?

Oui, tout cela s'est fait de manière très naturelle. Si tu parles des autres membres, je crois que ce qui leur importait davantage, c'était le sens derrière tout ça : l'implication émotionnelle, ce qu'on voulait transmettre derrière cet univers emprunté.



Et pour le public ?

Pour le public, je ne sais pas trop. J'ai la sensation que le sujet a été pris vraiment en considération qu'à partir de cet album. L'aspect mystique de la chose prend certainement le pas sur le reste...



En quoi cette période peut avoir un lien avec votre musique ?

L'humain est le facteur principal qui relie l'époque contemporaine, notre musique et cette civilisation antique. Au fin fond de tout ça, il y a avant tout cette notion d'humanité avec ses qualités et ses faiblesses, chose qui n'a que peu évolué en quelques millénaires. Je trouve très intéressant de voir que les leçons que nos ancêtres ont essayé de nous faire passer ont énormément de valeurs et que par manque d'humilité, nous les dédaignons ou les ignorons. Au final, ça n'est qu'un medium d'expression qui a fait écho avec nous.



Vous composez la musique avant d'écrire les textes...

Tout à fait, le texte vient plutôt à la fin. En général, chacun vient avec des idées plus ou moins abouties et nous les travaillons ensuite ensemble en répétition jusqu'à ce que cela nous convienne. Nous écrivons ensuite les paroles et nous réadaptons la structure du morceau au besoin. La différence avec cet album est que nous avions déjà la trame narrative et que la musique devait s'adapter à cela. De ce fait, les chansons prenaient déjà une direction afin de correspondre à l'émotion concomitante.



La scène doom/post-hardcore est très riche, qu'est-ce qui vous différencie des autres ?

Très riche et de qualité, j'ajouterais ! C'est difficile de te répondre à ce sujet, car j'ai la sensation que la plupart des groupes ont une identité propre et qu'ils ne nous ressemblent pas. Nous sommes un peu à la croisée des mondes, ne serait-ce qu'en termes de genre ou créativement parlant, et même sur nos concerts.



Tu es fan de Neurosis, or sous l'influence de Steve Von Till, le groupe a incorporé du folk. Est-ce que la musique de Sunstare pourrait prendre cette direction ?

Qui sait ? Pour l'instant, ça n'a jamais été évoqué et ça n'est d'ailleurs pas comme ça que notre musique se compose. Les choses ont tendance à s'imposer d'elles-mêmes, donc si de la folk vient s'immiscer dans notre musique, cela se fera. Mais ce processus de création, il est naturel, il évolue de lui-même, on ne peut pas le forcer. Je suis en tout cas extrêmement curieux de voir la direction que prendra le prochain album !



Source Atone Records est un label qui fourmille de talents, avec quels petits camarades vous aimeriez partager un split ?

Question difficile ! Il y a plusieurs groupes avec qui on aimerait bien faire ça, je pense. Peut-être Korsakov, parce que l'univers nous plaît énormément et que la rencontre avec le nôtre serait certainement intéressante. Si je pouvais rêver d'un truc complètement fou, ça serait de faire un collectif avec les musiciens de Source Atone et d'aller faire un set expérimental au Roadburn. Imagine du Nature Morte, du Sunstare, du Korsakov et du Junon mélangé ! Ça serait incroyable !



En novembre, vous ferez le Tyrant Fest, d'autres dates sont prévues ?

Nous avons une date qui vient de s'annoncer pour le 2 septembre avec les amis de Demande à la Poussière, puis le 28 avec Mad Act. Nous sommes en train d'essayer d'organiser une tournée pour 2023.



Je ne vous ai jamais vus mais il semblerait qu'en live, ce soit plus que de la musique, on peut en savoir plus ?

Pour nous, oui, en tout cas. Le termes qui revient souvent est "possédé" et je pense que cela va bien avec l'état d'esprit dans lequel nous nous mettons pour jouer. L'aspect ritualiste joue beaucoup, puisque chaque concert passe par différentes phases de mutation et de transfiguration. Nous cherchons à toucher tous les sens pour en faire une expérience totale. Nous cherchons également à faire vivre une forme de transe extatique à notre public. La musique touche les oreilles, mais de par son volume, également les corps. Nous utilisons de l'encens, nous laissons le public participer en utilisant la peinture... Il est très important pour nous que ce lien très intime se tisse avec notre public, à créer un partage et à donner énormément. C'est certainement ce qu'il y a de plus important pour nous dans la musique, l'échange en concert.

Merci à Peb et Sunstare, merci également à Romain de l'Agence Singularités.

Oli