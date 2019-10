Monolith Part I - Ritual Monolith Part II - Irkalla Shall Fall Am I Art ? (Trauma) For We Are All Alone On A Mass Grave Prey for the Sun Requiem For The Sky How To Fill This Eternal Silence ?10000 Days of Night

Entre pesanteur et saturation, le doom/sludge à voix growlée/éraillée de Sunstare se pare de quelques luminosités étincelantes qui donnent du relief et un côté post HxC à certaines compositions, ce qui n'est pas pour me déplaire... Avec la première partie de "Monolith", on entre doucement mais sûrement dans le sujet, cette introduction pose des fondations en béton à une heure de musique souvent lancinante, parfois tranchante, toujours excellente car les Lillois ont beau jouer sur un registre bien particulier, ils savent se mettre en évidence et évitent les comparaisons évidentes avec des comparses plus renommés, de toute façon, quel intérêt pour un fan de faire un Neurosis bis ? Les accalmies apportent un contre-poids qui donne toute sa saveur à l'ensemble même si sur quelques-unes de ces parties, le chant (qui pourrait être plus souvent clair comme ces petites phrases à la fin de la deuxième partie de "Monolith" ou le spoken word de "For we are all alone on a mass grave") est peut-être de trop. Si le choc entre les deux aspects de leur musique, les breaks et les enchaînements offrent de bons moments d'excitations, les longueurs peuvent aussi se savourer, les riffs qui recouvrent méthodiquement et progressivement les rythmiques permettent de fermer les yeux et de se laisser emporter dans les tréfonds en toute confiance. Tant pis pour nous si une fois arrivés dans les limbes, on se fait déchiqueter la tronche. Ajoute au tableau quelques morceaux de bravoure faits d'attaques au marteau pilon (comment je kiffe "Requiem for the sky" !) et tu n'auras qu'une petite idée de l'étendue des talents de Sunstare...

Oli