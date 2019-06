"Their voices are free, free from the sun stare, free from the noise of lost souls...", ce sont ces lignes de Neurosis ("The tide") qui ont donné à un combo lillois l'idée de s'appeler Sunstare, difficilement transférable en français car le soleil n'a pas l'habitude de nous fixer, le mot sonne, le mot est quelque peu mystérieux et convient bien à ces êtres qui préfèrent échapper à notre étoile pour se tapir dans l'ombre. Réunis dans ce projet commun en 2013, Peb (chanteur), Tom (bassiste), Antoine (batteur) et Vince (guitariste) appuient là où ça fait mal mais le font lentement histoire de profiter davantage des sensations... Après un premier opus, Under the eye of Utu (2015), les gars enregistrent au Lockgroove Studio (où sont passés Bison Bisou ou Ed Wood Jr) et font confiance à Magnus Lindberg (Cult of Luna) pour le mastering et nous délivrent Eroded, un album aux titres aussi longs qu'évocateurs ("For we are all alone on a mass grave", "10 000 days of night"...) et au digipak remarquable.

Oli