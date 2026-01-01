Karoline Rose Sun, plus connue sous le nom de Sun a apporté un vent de fraîcheur sur la scène metal. Elle a su mélanger la subtilité émotionnelle de la pop avec la brutalité cathartique du metal. Originaire de Karlsruhe, la franco-allemande a défendu son premier album sur une mainstage déjà bien remplie pour les premières notes matinales du Hellfest, preuve que l'adhésion du public à son projet musical original est forte.

Sun brutal pop On accueille donc Sun. Karoline Rose Sun, pour être exact...

Karoline Rose Sun, ouais, c'est mon nom complet, mais mon blase, c'est Sun.



Ceci dit, Karoline Rose Sun, ça tombe plutôt bien, parce que t'étais habillée en rose sur scène.

C'est mon prénom : Karoline Rose, voilà. Mais je l'utilise surtout quand je suis actrice.



Tu es née à Karlsruhe, en Allemagne. Tu y as vécu jusqu'à quel âge ?

Jusqu'à mes 15 ans, et après, je suis arrivée en Île-de-France.



Tu es une artiste polymorphe : tu n'es pas que chanteuse, tu fais aussi pas mal d'autres choses...

Oui. À la base, en fait, ce n'était pas mon plan A, de faire de la brutal pop. Je ne me suis pas dit : « Tiens, quelle belle stratégie de carrière ». Je suis intermittente depuis très longtemps, en tant que chanteuse et comédienne dans des comédies musicales, mais aussi dans des pièces de théâtre. J'ai fait du cinéma en tant qu'actrice, dans des films d'auteur. Et en fait, j'ai toujours eu ce projet qui me tenait à cœur, mais je ne me suis jamais dit : "Nickel, c'est avec ça que je vais gagner ma vie". Et il se trouve que c'est ce projet-là qui me permet le mieux d'en vivre, qui m'emmène partout et qui fait vivre mon équipe.



Du coup, cette facette artistique est en train de prendre le pas sur les autres, ou tu arrives à garder un équilibre entre toutes ?

Non, et puis je ne veux pas d'équilibre. À la base, c'est vraiment la musique. C'est juste qu'à un moment, il faut bouffer, avoir ses cachets, et on rentre dans ce système-là. Je suis très heureuse que la brutal pop ait pris le dessus sur tout, sauf sur les projets de passion. J'ai toujours des gens dans la musique ou le théâtre contemporain que j'aime, avec qui je fais des apartés, des trucs, des featurings. Si j'aime vraiment un film et qu'on me propose un super rôle, je le fais.



Moi, je t'ai découverte avec les reprises que tu as faites. Je ne sais pas si tu connais Paris Dernière ? C'était une émission où la bande-son était gérée par Béatrice Ardisson, et c'était que des reprises. Un peu comme ce que tu fais, avec une vraie transformation des morceaux.

Ah, je ne connais pas. Mais moi, de toute façon, à la base, je suis très fan des reprises. Ma maman chantait aussi, elle a toujours fait de la musique en semi-pro et chantait beaucoup de reprises. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. Je n'ai pas du tout peur des reprises. Au contraire, j'adore pouvoir partager des chansons avec les gens. C'est agréable, je trouve, de connaître une chanson en commun. Et puis la reprendre, c'est aussi une forme d'appropriation : tu y mets ta patte.



Comment tu choisis les titres que tu reprends ? Qu'est-ce qui t'attire vers eux ?

Souvent, c'est que le songwriting me parle, que je trouve ça bien écrit, et que je sens que ça pourrait bien m'aller. Il faut qu'il y ait la possibilité d'y mettre un gros riff, que ça rentre dans mon univers brutal pop. Donc je teste pas mal de chansons, et quand je vois qu'il y en a une qui fonctionne, je la fais.



Sun brutal pop Tu viens de sortir ton premier album. Tu peux nous parler un peu des thèmes et de la phase d'écriture ?

C'est un album que j'ai écrit depuis que je suis ado. Ce sont des chansons que j'ai gardées longtemps. Parce que je ne pensais pas en faire quelque chose. Donc, c'est un album qui parle beaucoup des premières fois de l'adolescence. Qu'elles soient positives ou négatives. La première fois de tout, en fait, parce qu'on se prend tout d'un coup. Et moi, perso, ça a été compliqué, et je sais que je partage ça avec tout le monde. On a tous connu ça. Donc j'avais envie que cet album représente ces grandes décharges émotionnelles liées aux premières fois, mais toujours avec une énergie positive, même dans le chaos.



L'année dernière, tu étais au Festival 666, et cette année, le Hellfest. Ça te fait quoi d'être là ?

Franchement, je suis très heureuse parce que j'ai souvent été la outsider, la weirdo, la meuf chelou. Parce que... bah oui, je ne rentre pas tout de suite dans une case. Côté public, ça a toujours bien accroché, mais au niveau des décideurs, c'était plus compliqué. Donc je suis vraiment heureuse que "Gandalf" m'ait laissé passer, et que j'aie pu enfin être là. Avec le public, je savais que ça matcherait tout de suite. Pour moi, ça représente beaucoup, parce que je viens du metal extrême à la base. C'est mon monde d'origine. J'ai poncé tout ce qu'a fait Erik Rutan. Donc ouais, je suis très heureuse d'être là.



Ton retour sur le concert ?

Franchement, à part le fait que je me sois arraché une dent avant d'y aller en croquant dans un Dragibus - maintenant j'ai un bout de dent dans mon sac - et que mardi je dois me le faire recoller, et à part le fait que j'ai des allergies donc sous cortisone... Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien ! Et que la meuf de Kittie vienne me dire dans les loges qu'elle adore ce que je fais, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais vraiment pas que ce serait ça, mon plan A. Franchement, personne ne peut prédire ça. Donc voilà, c'est que du bonheur. Que du bonus.



Un peu l'impression d'être dans l'irréel ?

Un peu, mais pas trop. Parce que je suis tellement concentrée, perfectionniste, dans l'instant T, que ça me garde bien ancrée au sol. Mais je suis vraiment heureuse, soulagée, et je me sens bien ici. L'accueil du public, les gens qui m'arrêtent, qui me disent "Ouah, génial !", ça me touche énormément.



Sun, c'est toi, mais aussi tes camarades. Tu peux nous les présenter ?

Oui... Enfin, non. C'est un peu comme Olivia Ruiz. C'est-à-dire que Sun, c'est un projet solo. C'est moi qui produis, qui écris toutes les parties. Les musiciens sont des interprètes, et l'équipe peut changer. Il y a du mouvement, ce n'est pas toujours les mêmes. Là, au Hellfest, j'étais avec Passem à la basse et Boris Legal à la batterie. C'est une équipe avec laquelle je pense tourner en live, pas mal. Mais je me laisse la liberté - comme on le fait beaucoup en pop - de me dire, pour le prochain album : "Est-ce que j'aimerais bosser avec telle ou telle personne ?". Je veux avant tout que ça serve la musique. Mais en live, l'équipe que j'avais là, je l'ai trouvée super. C'est que du bonheur de bosser avec eux.



Sun brutal pop Et ton actu maintenant ?

Le 28 mars prochain, je joue à l'Élysée Montmartre en co-plateau avec les Grandma's Ashes. Et je suis tellement heureuse qu'on se donne la main pour frapper un grand coup à Paname. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Ce qu'on a en commun, au-delà d'être des meufs avec des guitares, c'est le songwriting. Un amour des belles suites d'accords, tout ça. Donc franchement, ravie. Il y a une grosse tournée qui mènera jusqu'à cette date, et j'ai déjà commencé à bosser sur la suite. Donc ça va s'enchaîner.



Pour terminer de façon un peu originale, vu que tu es une artiste complète : ton groupe préféré ?

Strapping Young Lad. Et mon chanteur préféré, c'est Devin Townsend.



Ton écrivain préféré ?

Oh, c'est trop dur. Moi, j'adore la poésie. Quand je suis arrivée en France à 15 ans, j'ai fait une énorme déprime. En Allemagne, à 15 ans, t'es gothique, t'as des piercings partout. En France, t'as Madame Alexandre qui te dit de couvrir tes épaules, s'il te plaît... C'était horrible. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai passé des nuits à fumer des clopes dans ma chambre et à lire Baudelaire. Et ouais, je sais que c'est cliché à mort, mais je m'en fous : j'adore Baudelaire. J'y reviens tout le temps. Je lis une petite page quand je peux. C'est comme Rilke. Cliché aussi, mais ce sont des classiques, voilà. Moi, je suis très poésie.



Et comme tu fais aussi du cinéma : ton réalisateur préféré ?

Oh, dur aussi. Franchement, je ne sais pas. Si je devais choisir un film, ce serait un film d'animation : Nausicaä du studio Ghibli. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un message dont on a besoin en ce moment : renouer avec la nature, retrouver un lien sain entre l'humain et le vivant. Donc Nausicaä, chef-d'œuvre total. Je suis très animation, donc je dirais ça. Un réalisateur ? Il y en a plein que j'aime. J'ai bien aimé... oh, c'est dur. Celle qui a fait Titane, là... Julia Ducournau ! Elle avait fait un film avant Titane, un moyen métrage, c'était génial. Il faut retrouver le titre (NDR : Grave ? Mais c'est un long métrage !). Magnifique. Je ne sais même pas comment le décrire, faut le voir.

Merci !!! En espérant te revoir bientôt sur scène. C'était un plaisir. C'est la deuxième fois que je te vois, et j'y prends toujours autant de plaisir.

Un grand merci aussi à Angie de NRV Promotion pour cette interview et son travail dans l'ombre.

Photos : Nolive