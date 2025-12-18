"Brutal Pop" est associé à son nom de scène (qui est aussi son nom de famille) : Sun. Un truc qui sonne comme un oxymore, mais qui convient assez bien à la musique d'une fille souvent coupée en deux... Loin d'un tour de magie, Karoline Rose est d'abord partagée entre l'Allemagne (pays de naissance) et la France (où elle arrive étant ado), elle se partage ensuite entre le brutal death (Psychobolia) et la pop (sous le nom "Caroline Rose", elle participe à The Voice et aux sélections de l'Eurovision), puis entre le cinéma (actrice, mais aussi compositrice, de Bandes Originales) et la musique. En 2019, elle affirme ne pas choisir et sort un premier EP qui la définit dans son entièreté : Brutal pop, elle en propose la suite après le COVID puis cet album (Krystal metal) au nom qui semble également évoquer deux éléments contradictoires.



Comme souvent dans ce genre qui mêle superbe voix claire et chant growlé bien death, les amateurs de pop feront vite la grimace tandis que les métalleux trouveront peut-être un peu à redire sur certaines mélodies, mais continueront d'écouter avec attention. Mais Sun n'est pas là pour faire du charme aux uns et aux autres, elle est simplement là pour s'exprimer et si ça doit commencer par un grognement, alors allons-y ! Libérée, elle peut lâcher les guitares et embrayer sur une ligne vocale bien plus douce, même si on sent que les instrus restent sur le qui-vive et n'attendent qu'un cri pour en remettre une couche. Dans l'énergie, je retrouve un peu de ce que j'aime chez Guano Apes, ça attaque franchement, ça ne calcule pas et s'il faut écorcher quelques oreilles, tant pis pour elles ! Bon, ici, c'est un peu plus violent avec un chant screamé sur quelques parties (comme le fait si bien Stefanie Mannaerts de Brutus), mais cela donne une vraie profondeur à l'ensemble ("Blood" !), ça en devient une caractéristique de Sun et pouvoir être reconnu n'est pas donné à tout le monde. En plus de ces qualités rock/metal, Sun est capable de trouver des harmonies très accessibles ("Krystal metal" ne l'est que par ses guitares et ses rythmes) voire même d'aller jouer sur le terrain de la mégastar mainstream genre Lady Gaga ou P!nk ("Khaos star"). Et quand le chant semble moins inspiré, il y a toujours un truc dans les instrus qui sauve le titre (la guitare pour "Sirius love") ou lui donne une identité forte (les arrangements de "Come clean").



Si tu aimes les belles voix et les douces mélodies, ce n'est plus la peine de te cacher pour en écouter, envoie Krystal metal et tu seras servi sans pour autant renier ton côté noir amateur de hurlements qui ne sont pas vraiment de la musique pour une majorité de personnes... mais si importants pour d'autres.