I love destruction F.U.B.A.R All kinda crazy Sippin' from the insanitea Its always something Lost my brain... once again Nothin' to lose Gonna be alright Ain't gonna get me All I ever get Save a peace for me

" Eh les mecs, et si on enregistrait un nouvel album des Suicidal ? - Ben on veut bien Mike, mais on a rien composé, on a rien de prêt. - C'est pas grave, on a qu'à reprendre un de mes anciens albums solo que j'avais sorti en 95, Lost my brain ! (once again) qu'il s'appelait, allez on y va ? - Attends Mike, on va quand même bosser les tracks, faire quelques arrangements ! - Pas la peine, on les rejoue tout pareil, on va se faire plaisir ! - Ben Mike, on va pas reprendre tel quel ton album solo ? - Pourquoi il était pas bien, mon LP ? Et puis, j'ai pensé, pour la pochette, on a qu'à s'inspirer de la tête de mort à crête de The Exploited et on lui fout mon bandana, stylé non ? - Euh... bon, on peut au moins mettre quelques inédits, des trucs nouveaux quoi ! - Oaf, allez, juste 1 titre, pas plus". Voilà le dialogue imaginaire qui a pu précéder l'enregistrement de ce nouvel album. En conclusion, un intérêt tout relatif, tant la nouvelle mouture ressemble à celle de Cyco Miko. Mais par respect pour l'institution Suicidal Tendencies, enfin Mike Muir, vu qu'il n'y a que lui qui a réussi à traverser 4 décennies, on ne peut pas ne pas citer un nouvel album des SxTx , aussi réchauffé soit-il.

Eric