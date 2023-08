Dans un registre très différent de Wuw, Stömb réussit lui aussi un formidable album de métal instrumental, rarement un opus aura été aussi ouvert, varié, riche et plaisant ! À leur solide expérience, les Parisiens ont ajouté quelques-unes de leurs connaissances pour faire de Massive disturbed meta art une collection de dix morceaux ultra dynamiques et percutants.



"The realm of delirium" annonce la couleur, c'est (et ce sera) du très haut niveau ! Aux sonorités des instruments qui s'entrechoquent, le groupe a ajouté la voix de Laure Le Prunenec (ex-Igorrr, Öxxö Xööx, Rïcïnn...), des bribes de phrases virevoltent au-dessus du chaos, apportant un peu de fraîcheur et de lumière à une base magmatique assez rugueuse, le mariage est subtil, le résultat impressionne. Moins chargé en couches musicales mais non moins en émotions, "Sidereal lucid dreamer" nous emmène en promenade sur un rythme haché mais avec des riffs chaleureux et des samples plutôt amicaux. L'ambiance devient super chill avec "Kaleidoscope", place au zen avant l'avalanche d'accords et ces nappes de clavier qui obscurcissent un titre jusque-là très lumineux et qui le redevient après l'orage. L'électro de "The extantrasy" vient bousculer notre esprit (sans être aussi froide et machinale que The Algorithm), Léo Natale vieil ami du groupe (et membre de The Dali Thundering Concept), apporte sa patte et un rythme déstructuré. Son autre intervention sur "An absence of sun" est bien plus posée avec des sons plus graves et une métallisation assez tardive. Entre les deux compositions, on découvre "Meta art" marqué par la présence de Jorgen Munkeby (Jaga Jazzist, Shining...) qui livre ici une performance au saxophone éblouissante, j'adore quand cet instru vient se mélanger à de telles idées. "In the eye of Aghemahra" enchaîne les mouvements, augmente les cadences, on prend des grosses baffes de djent, ça speed, ça démonte et comme c'est la piste la plus longue de l'opus, on la déguste encore plus ! Moins rapide et avec quelques aigües, "Of absolute white" suit la même volonté de jouer à la fois sur une forme de douceur et sur la brutalité. Si on peut aussi qualifier certaines plages de prog', "The altered" propose un chemin inverse avec un decrescendo, plus on avance, moins les instrus sont présents et plus la rythmique s'adoucit et s'efface, et ça reste très efficace. L'album se referme avec "Transcendence" où s'illustre Quentin Godet (guitariste de Kadinja) avec un solo de haut vol qui vient exciter un titre plutôt calme dans son ensemble.



Métal, djent, électro, indus, heavenly, prog, heavy, ... Massive disturbed meta art compile les influences et les amalgame avec un talent extraordinaire pour former un tout homogène dans ses différences, particulièrement prenant et kiffant. Stömb repousse ainsi les limites de l'expérience instru-metal.

Oli