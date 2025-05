Nous étions de retour à la Warehouse, quai des Antilles, pour une affiche de dingue : Hard Mind, Stinky et en tête d'affiche les québecois de Get the Shot. J'appréhende toujours un peu les concerts à la Warehouse, n'étant pas toujours satisfaite de la qualité du son, mais je dois reconnaître que ce soir, c'est correct. On passe les contrôles d'entrée pour nous engouffrer dans la salle sombre et bondée. Au vu de la qualité de l'affiche, ce n'est pas étonnant et nous croisons de nombreux amis dans la foule.

Hardmind Hard Mind ouvre le show et la puissance de leur hardcore percute les tympans et les cœurs. Ces artistes underground, originaires de Rennes et de Nantes, nous balancent un hardcore made in 90's : de gros riffs saccadés très métalliques, une batterie plutôt groove, un growl efficace du chanteur survolté. Le public en redemande et le pit est en liesse. La température commence à monter sérieusement dans la Warehouse!



Stinky Une petite pause bienvenue pour se rafraîchir à l'extérieur après ce moment de belle bagarre puis c'est au tour des Nantais de Stinky, figure incontournable de la scène hardcore nantaise. Et pourtant, la rencontre avec le public est mitigée et je vois la foule se clairsemer au fur et à mesure du concert. Certains sont déstabilisés par le virage pris par le groupe lors de leur dernier album "moins hardcore", le pit ne prend pas malgré les efforts de Clair. Factuellement, ce n'est pas le meilleur concert du groupe, c'est un peu mou et on ne les sent pas dedans. Peut-être l'absence du bassiste, blessé, y est pour quelque chose ?



Je ne fais pas de pause et reste dans la salle. J'essaie de me placer au mieux pour voir la scène et avoir la meilleure qualité de son avant l'arrivée de Get the Shot. Les balcons ne sont pas accessibles au public ce soir et je le regrette, car, c'est pour moi un des gros (et peut-être le seul) avantage de la Warehouse. Je trépigne d'impatience et l'excitation augmente mon rythme cardiaque lorsque les lumières se tamisent et que la musique d'intro annonce l'arrivée imminente du groupe. La foule est dense et compacte, il fait très chaud, je sens qu'il va y avoir des morts et je me réjouis de la violence à venir. Les musiciens se placent les uns après les autres, puis c'est au tour du chanteur emblématique de faire son entrée sur scène. Jean-Philippe Lagacé, c'est une espèce de grosse marmule bodybuildée, tatouée à outrance, dont les cheveux longs sont à peine cachés par son éternelle casquette vissée sur son crâne. Get The Shot Le concert est à peine commencé que, déjà, il est porté par le public. Il est comme ça, Jean-Philippe, il aime la foule, le contact, toucher et être touché. Il fait le show, exhibant ses muscles, son regard noir dévisageant la foule, il exige de la violence, du sang ce soir, ils sont venus à Nantes pour faire leur meilleur concert et on n'a pas intérêt à les décevoir ! Et ce fut, pendant une heure, une déferlante de violence, des riffs courts assez trashs portés par une batterie survoltée, des breaks laissant la place à des moments d'une lourdeur insoutenable, le tout porté par le scream aigu et surprenant du chanteur alternant avec un growl rauque et gras à souhait. Le pit est déchaîné, les coreux se succèdent sur scène pour se lancer dans la foule que le chanteur ne cesse d'exciter et de relancer. Il met en place un superbe wall of death qui n'est arrêté que par le bar tellement la foule lui mange dans la main. Il est comme ça, Jean-Michel, hargneux et agressif, mais il ne peut cacher son plaisir, son amour des autres, il exulte ce soir et nous délivre un superbe show dont nous sortirons, exsangues, trempés de sueur, les oreilles saignantes, avec de belles ecchymoses mais aussi, euphoriques, avec une envie d'encore.

Merci beaucoup à L'Amarock Production pour les accréditations.

Photos : Nolive