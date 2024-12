Haute figure du milieu punk/hardore nantais, STINKY, c'est plus de 400 concerts dans 15 pays différents, 4 tournées européennes, 3 albums et bientôt un 4ème avec la sortie de SOLACE en novembre 2024. Nous avons eu le plaisir de pouvoir l'écouter et de rencontrer le groupe au Hellfest.

STINKY Vous fêtez vos dix ans de Hellfest cette année ?

Clair : On peut dire à peu prés ça. Oui et non en fait, avant c'était sous une autre mouture, c'était Stinky Bollocks.

Paul : Clair n'était pas dans le groupe, il est arrivé juste après le Hellfest 2014. En fait, on célèbre les dix ans du groupe, et au Hellfest c'était en 2019 où vraiment on y a joué.



Donc pour vous, c'est la deuxième fois ?

Clair : Oui, complétement.



Vous êtes rodés maintenant ? Même pas peur ?

(rires)

Vous êtes des enfants du pays aussi, cela doit avoir une saveur particulière ?

Clair : Oui, toi Paul, tu vivais à 800 mètres de là.

Paul : Ouais ouais, j'habitais chez mes parents étant ado.

Clair : Moi pareil, je n'étais pas loin. Puis moi et Paul nous avons été bénévoles sur le festival assez tôt.



Du coup, vous faisiez quoi dans le bénévolat sur le Hellfest ?

Clair : Back line warzone pour Paul et moi j'étais AnimaGreen, tout ce qui était tri et valorisation des déchets. C'est moins glamour, on a les mains dans la merde mais en même temps c'est hyper important.



L'écologie fait d'ailleurs parti des thèmes que vous abordez dans vos textes ?

Clair : Oui et surtout sur le nouvel album, on a un morceau qui parle de notre rapport à l'écologie, à notre planète, au vivant tout simplement. Tous ces sujets font vraiment sens pour nous et il est hyper important de l'aborder dans notre musique aussi. Prendre soin de notre planète, prendre soin du vivant c'est aussi prendre soin de nous même. Cela nous paraît logique que tout soit lié.



C'est une thématique que l'on retrouve de plus en plus dans le monde du métal actuellement. Je voulais aussi vous parlez un peu plus de toi Clair, car c'est quelque chose qui me touche particulièrement car ma fille est MTF. Comment s'est passé pour toi ta transition dans le monde du métal ? Si tu avais eu de l'appréhension, comment cela s'est passé, comment cela a été accueilli ? Te sens-tu un peu porte parole ? Car cela fait aussi parti des thèmes que vous abordez dans vos chansons.

Clair : Les transitions, c'est fort, ce sont des parcours qui ne sont pas toujours évident. Bravo d'avoir accompagné ta fille. C'est un sujet que l'on aborde dans nos morceaux depuis un paquet d'années, j'avais écrit un morceau qui parle de ce sujet là en 2017. Je n'avais pas transitionné à l'époque ; je me posais beaucoup beaucoup de questions. Il y avait un mal être depuis l'adolescence. J'ai compris très jeune mais, déjà à l'adolescence, cela devenait intenable, et quand j'ai commencé la musique avec les gars, j'avais énormément de mal. Stinky c'était le groupe avec une frontwoman et c'était extrêmement dur pour moi d'assumer cela. La dysphorie était énorme. Cela ne résonnait pas du tout chez moi et du coup c'était hyper dur de prendre la parole pour défendre la place des femmes dans cette scène. J'avais un peu l'impression d'être un imposteur. C'était difficile. J'ai transitionné en 2021. Cela n'a pas du tout été une surprise pour les gars car c'est un sujet que l'on aborde depuis longtemps. J'avais beaucoup d'appréhension. La musique pour moi c'est toute ma vie. J'ai beaucoup extériorisé mon mal être à travers ça. J'avais très peur de perdre tous mes repères, ma voix qui allait bouger. Je me suis posé des questions, qu'est ce que cela va donner ? Comment le public va réagir ? Les gars, je n'avais pas trop de doute par rapport à ça. Mais c'est forcement un peu de stress, le regard des autres et toute la notoriété du groupe était fondé sur Stinky : c'est le groupe avec une frontwoman, ce que l'on détestait mais les gens nous identifiait comme ça. Donc beaucoup de stress mais une libération pour moi. Les mecs m'ont beaucoup soutenu, les nouveaux comme les anciens et cela m'a aidé à passer le cap sinon cela aurait été difficile. Maintenant je me sent a 300 % en adéquation avec qui je suis depuis toujours. C'est une délivrance énorme. On parle beaucoup de la souffrance des personnes trans mais on parle peu du bonheur que c'est d'être enfin bien dans ses baskets.

Paul : Tu as eu pas mal de changement dans ta vie à ce moment là. Tu en parles dans l'album quand je vois le parcours. Tu étais dans un moment de ta vie où il n'y avait pas grand-chose qui allait et maintenant ça va très très bien.

Clair : C'est déstabilisant pour l'entourage, on en parle peu, mais c'est vrai toutes les personnes accompagnantes pour qui cela peut être très violent. Je pense à mon ancienne compagne qui m'a accompagné tout au long du parcours, avec qui je ne suis plus aujourd'hui. Cela a marqué une rupture nette de la dynamique de la relation. C'est des chose qui sont difficiles pour l'entourage. Pour nous, cela paraît évident car on va juste vers qui l'on est depuis toujours. Mais pour l'entourage, certains l'on décelé et pour d'autres, il y a des projections qui ont été faites et c'est dur de tout remettre comme cela à plat, ce n'est pas facile. Avec Stinky, on en parle assez librement sur scène.



STINKY Et dans l'accueil du public ?

Clair : De très bons retours. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir car ils sont concernés directement. Soit des personnes qui ne le sont pas forcément directement mais qui s'intéressent au sujet et à qui cela fait voir les choses différemment.

Paul : Il y a des étincelles qui se créent, des personnes qui viennent nous voir qui ne connaissent pas le sujet mais qui nous remercient d'en avoir parlé.

Clair : Ce sont des gens qui ont envie de faire évoluer les choses et ce sont ces gens que l'on vise, car les gens qui sont acquis à notre cause c'est super mais on fait beaucoup d'entre soi à un moment. Là au Hellfest, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas acquis à cette cause là. Le Hellfest, c'est un bon reflet de notre société actuelle, il y a de tout et c'est hyper important pour nous d'en parler dans ce genre d'événement car le discours peut les amener à se remettre en question. Pour nous, c'est important d'en parler en live. On en parle très peu dans nos textes car on a pleins d'autres sujet à aborder et Stinky n'est pas égal à trans-identité, on est cinq, on a cinq vies et on parle de plein plein d'autres choses comme la santé mentale, cela peut se recouper mais on ne parle pas que de ça. Par contre en concert on veut en parler, c'est un devoir pour nous car on a la chance d'être en public et d'avoir un micro entre les mains et si on ne s'en sert pas, c'est complétement con. Il faut profiter de ce moment là. Cela donne du sens à notre musique. On n'aborde plus les concerts de la même manière, on a vraiment l'impression d'arriver pour délivrer quelque chose et cela donne un sens.

Paul : Si si, tu as raison, une petite étincelle en plus.



Vous le vivez aussi de la même façon.

Paul et Max : Oui oui, alors on ne le vit pas de la même façon car on n'est pas concerné directement mais on se sent concerné.

Max : On est un groupe, on est à cinq. C'est pas Clair et ses musiciens. Du coup, on se soutient tous les cinq. On est tous les cinq touchés par ce que vivent les autres.

Clair : cela va plus loin que la transidentité. On invite les gens à être en phase avec qui ils sont. Être trans ou pas ce n'est pas le sujet, c'est juste être soi. Max par exemple, est une personne hyper sensible. Quand tu es un homme, cisgenre, hétéro, tout de suite tu es dans les cases. Les filles ont le droit de pleurer, les garçons ils n'ont pas le droit. C'est hyper dur des fois quand tu dénotes de ce que la société attend de toi pour évoluer, de te faire ta place et de te sentir heureux. Stinky c'est le message que l'on veut véhiculer : Soyez qui vous êtes, soyez en phase avec qui vous êtes et soyez fier de qui vous êtes. Mon expérience est transgenre mais il y a plein d'autres expériences. D'ailleurs, il y a autant d'expériences trans que de personne trans, ma vérité n'est pas une vérité absolue. C'est mon expérience à moi mais il y en a pleins d'autres et il faut justement que cela se libère.



L'expérience de la trans-identité c'est bien se connaître soi même et assumer ce que l'on est.

Clair : Exactement. De s'assumer.

Max : Moi c'est un truc dont j'aime parler et dont je commence à en parler c'est que je suis hyper sensible, je suis un garçon, c'est pas censé mais je l'accepte et c'est comme ça en faite.

Collégiale : Mais c'est pas censé aux yeux de qui en fait ?

Max : je commence à libérer la parole en en parlant et c'est bien.



Vous introduisez souvent la thématique du morceau que vous allez proposer en live et je trouve cela très bien. Comme beaucoup de Français, je suis complétement nul en anglais et je trouve cela intéressant car derrière, cela nous amène a faire l'effort d'aller chercher la traduction des paroles, d'essayer de comprendre un peu plus ce qu'il se passe. Quand vous êtes en concert il y a une vraie énergie et c'est le premier truc que l'on reçoit en concert. L'énergie, l'émotion.

J'ai écouté l'album qui paraitra en novembre. On retrouve l'énergie et la patte Stinky mais on sent aussi une nette évolution avec des touches de punk-rock, du métalcore aussi, cela ne vous fait-il pas peur sur l'accueil du public ?

Paul : Oh bé tu sais ! ... (On se met tous à rire devant la détermination débordante de Paul.)... On ne s'est pas forcé pour faire cet album là, on ne s'est pas dit "tiens on va faire quelque chose de plus mainstream pour toucher plus de gens". Après, on a conscience que des gens qui écoutent Stinky depuis plus de dix ans vont peut-être être déboussolés par cet album, et encore ! Certains n'aimeront plus et ce n'est pas grave. On va aussi accueillir d'autres personnes aussi. C'est l'évolution, l'évolution dans le groupe, notre évolutions personnelle aussi.



STINKY Cela vient il aussi du fait que ce nouvel album, vous l'avez composé de manière différente par rapport à d'habitude ? Ce que l'on a compris c'est que vous vous êtes mis chacun dans votre coin avec vos compositions personnelles et qu'ensuite vous vous êtes réunis pour tout mettre en commun.

Clair : Oui, certainement.

Max : On a tous maquetté de notre côté car on a tous de quoi enregistrer chez soi. Ensuite, on sélectionnait en fonction de ce que l'on préférait, de ce qu'il nous semblait cohérent, on se les envoyait puis ont rajoutait une petite pincée de ci puis de ça. Cela fait qu'il y a eu plus de temps et d'investissement dans la composition pure et dure alors qu'avant c'était vraiment en répét.

Clair : L'arrivée des gars, car le line-up a changé, c'est aussi l'arrivée de nouvelles influences donc forcément cela bouge. On a un panel d'influences hyper large, on écoute de tout, plein de styles différents et cela se ressent dans l'album car il y a un côté moins codifié qu'avant avec un côté plus pop, des refrains plus fédérateurs et des structures de morceaux couplet-refrain qui sont plus mainstream mais cela est assumé à 300 % et c'est ce qui nous fait kiffer.



Il y a moins d'envoi de parpaings !

Clair : Ouais...



Ça envoie quand même, la première chanson est un peu à l'image de l'album car elle envoie puis elle se termine avec un break.

Paul : C'est que je trouve hyper intéressant, du break avec un moment planant puis tu repart sur un gros break où tu t'en prends plein les oreilles.

Max : Il y a des passages sur l'album qui sont encore plus extrêmes qu'avant. Y a du blast, y a du growl !

Clair : C'est beaucoup plus varié. Toutes nos influences, tout ce qui nous fait kiffer passe dans cette album et pour nous c'est ce qui compte. Il y a du côté pop-punk, bien hardcore, des fois il y a du blast, du post rock, plein de trucs différents et nous cela nous plait car cela ressemble à ce que l'on écoute. Cela va sûrement en perdre plus d'un.



Vous êtes hyper satisfait de votre album ?

Collégiale : Oui. On est content.



Alors je précise, cela reste très cohérent avec toujours cette patte Stinky notamment dans l'utilisation du chant en cœurs, qui est très typique de ce que vous faites. Mais faut un petit moment, il y a des trucs, waouh, je ne m'attendais pas à ça. La première chanson de l'album, top, top, top, puis il y a ce break à la fin qui vraiment déstabilise. La deuxième, on retrouve ce type de break. On se demande ce qu'il se passe....

Paul : Alors moi j'aime bien car cela permet d'en parler, de susciter l'intérêt.

Clair : Ça surprend en fait.

Max : Il faut savoir vivre avec des frustrations (rires).



STINKY (rire) Pour un hyper sensible c'est pas super sympa ça !

[On se met tous à rire.]

Alors au final la musique s'est enrichie, mais le texte aussi, je pense notamment a "Moonbow" ou on retrouve une mise en perspective, du recul, plus de maturité.

Clair : oui, mais je pense que l'on assume plus, on s'assume plus tout court de manière générale. Avant on avait sentiment de vouloir rentrer dans des cases sans faire trop de bruit. Maintenant, on délivre nos messages, comme on a envie, de la manière dont on a envie. C'est comme l'écriture des textes : on fait cela de manière collégiale. J'écris, puis après on échange et l'idée est de parler de ce qui nous touche tous. On est un groupe où on est tous hyper sensibles. Maintenant, nous n'avons plus peur d'aborder des sujets sur lesquels nous étions plus frileux avant. On parle de santé mentale, il y a un morceau qui parle de ma transition, de transidentité, de burn-out.

Paul : On a même un morceau sur les animaux de compagnie.

Clair : Oui, sur le rapport que l'on a avec nos animaux de compagnie et comment ils peuvent sauver nos vie et nous apprendre à aimer quelqu'un d'autre que soi-même tout simplement. Ce sont des choses que l'on aurait moins osé faire avant. C'est assumé à 300 %.



Vous avez grandi en quelque sorte ?

Clair : Ouais, on s'assume.



Quand je préparais l'interview, j'avais écrit, moins de colère mais toujours autant d'énergie...

Clair : Oui c'est bien.

Paul : L'énergie est toujours là et elle sera toujours là.

Clair : Ca c'est sûr, c'est le fondement du groupe.

Paul : Même avec le changement de line-up, le truc qui n'a pas changé c'est ça.



Sinon vous jouez demain sur la Warzone...

Clair : Oui, on est excité

Collégiale : De Ouf !!

Paul : On a la pression forcement.

Clair : L'horaire c'est quand même une belle mise en avant. On est quasiment à 17h entre deux gros groupes. Speed, Harms Way, nous a côté, on est beaucoup plus petit. De notoriété, cela n'a rien a voir et c'est un beau défi pour nous et c'est chouette car on a conscience que l'on va pouvoir délivrer nos messages devant beaucoup de monde. C'est une petite pression, on ne va pas se mentir mais cela nous porte.



Comme le public du Hellfest change un petit peu, il y a plus de novices, c'est l'occasion de toucher des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de musique...

Collégial : Exactement.



Et du coup, vous, comment vous êtes tombés dans ça ?

Paul : Moi je me revois à 10 ans, j'avais chopé le CD de Nirvana de mon grand frère. C'est en écoutant le CD de Nirvana, je pense que c'est cette entrée là.

Max : Moi c'était mon père qui écoutait beaucoup de musique.

Clair : C'est avec les copains de l'époque et la scène punk californienne. Blink, Sum 41, Offspring . Après j'ai écouté pas mal de métal symphonique parce que la seule représentante dans les femmes à l'époque c'était ça. Même si je ne me retrouvais pas dedans. Après, je suis sur des choses toujours très mélodiques, du métalcore, j'ai été bercé par du Killswitch Engage, ce genre de groupe. Puis je suis tombé dans le punk Hardcore. Maintenant, j'écoute moins de musique bourrine. Cela nous fait du bien d'écouter autre chose. J'étais au concert de Taylor swift à Lyon par exemple. Il y a pleins de trucs à prendre partout, c'est inspirant de voir ce qu'il se passe ailleurs.

Max : Knocked Loose a un break de zouk.

Clair : C'est trop bien, le coupé décalé là. Incroyable.

Paul : Je l'ai réécouté il y a pas longtemps, c'est trop bien ça ! C'est le genre de groupe qui ne se met pas de barrières, d'ailleurs je me suis dit "Tiens si on faisait ça".



STINKY Mais il y a des groupes qui ne rentrent pas dans des cases ; on n'est pas obligé de rentrer dans une case ?

Paul : Oui mais c'est difficile de se dire ça. Cela fait des années, des années que l'on joue d'un style très particulier, et je trouve cela difficile de se laisser aller. C'est pas toujours évident.



Cela peut aussi vous ouvrir des portes. On en parlait avec Birds in Row que l'on ne peut pas mettre dans une case non plus et il disait que cela leur permettait de jouer dans tout un tas d'endroits différents et avec des groupes différents. Eux, ils voient cela comme une force.

Clair : C'est clair, nous aussi, on peut jouer dans des festivals punk, des festivals métal, des festivals un peu plus éclectiques aussi, surtout avec le nouvel album.







Après leur prestation, on a posé quelques autres questions aux adorables Stinky :

Alors ce concert ? Quels sont vos retours sur votre set ?

Le Hellfest s'est très bien passé, grosse énergie de la part du public, des retours très touchants après concert, de belles rencontres, des médias qui nous donnent la parole. Ça fait plaisir !



Quels ont été vos coups de cœur niveau concert ? Et de manière générale, votre ressenti sur cette édition 2024 ?

Concernant les coups de cœur, on n'a pas pu voir énormément de concerts malheureusement ! On a adoré Frank Carter, on aime bien son côté imprévisible en live, Brutus, émotions incroyables, les frissons, Landmvrks, grosse fierté française, ça fait super plaisir de les voir monter comme ça, Scowl et Nova Twins, belle énergie, While She Sleeps et Madball, les patrons dans leur style respectif.

On remercie les membres de Stinky pour leur accueil, leur gentillesse et leur sourire. On a passé un super moment en leur compagnie avant un concert taille patron où ils ont enflammé la Warzone...

Photos : Nolive