Booty Shake Streets Of San Francisco Westside Step The Funk Bot Dance The Stranger From a friend Sex à pile Sex in an Elevator

Bien occupés par leurs autres projets, les membres de Step in Fluid se retrouvent après un trou de 8 années pour sortir un nouvel album avec un nouveau camarade de jeu en la personne de Gérald (lui aussi officie dans Trepalium) qui amène un clavier qui ne peut que renforcer la couleur prog' de ce combo qui n'existe qu'à certaines saisons... Les fans de musique métal instrumentale font avec cette rareté et vont pouvoir profiter de ce retour aux affaires avec un opus moins jazzy que One step beyond et plus proche de la mouvance "math" (et donc prog'). Les Poitevins veulent nous faire bouger et l'annoncent clairement ("Booty shake") même s'il n'est pas toujours évident de coordonner ses mouvements avec la musique ("The funk bot dance"). On peut sortir les déhanchés, s'adonner à des pauses langoureuses (avec le côté lounge de "Westside step) ou tenter une chorégraphie improbable pour suivre "The stranger". Tu l'auras compris, Step in Fluid s'écoute plus qu'il ne se danse, le son peut être agressif ("Sex à pile", rassure-toi, ils sont plus inspirés pour composer sans les mots) autant que reposant ("From a friend" avec le saxo de Matthieu venu de Klone pour l'occasion) voire bucolique (la promenade "Sex in an elevator" avec la flûte traversière de Rémi (Magma)).

Oli