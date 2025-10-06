Vous connaissez Chypre ? Cette île méditerranéenne coupée en deux entre la République de Chypre et la Turquie. Cela doit vous faire penser au bleu de la mer, au soleil écrasant de l'été, à l'huile d'olive, à la moussaka ou encore au mezzo, mais certainement pas au metal. Eh bien, que nenni, il y a bien du metal sur cette île, et du lourd. Alors oui, l'album commence mal pour mes oreilles qui éprouvent le plus grand mal avec le heavy old school, car le premier riff hérite de ce metal old school. Mais on reste quand même à l'écoute, car le morceau se montre complexe et prenant. En fait, il nous plonge dans l'univers des Chypriotes. Un univers mené par un chant crié ultra-maîtrisé alternant avec un chant clair texturé et une rythmique syncopée et lancinante qui nous attrape par les épaules pour nous secouer avec force... mais tout en douceur. De nombreuses influences se croisent dans les compos du groupe d'Andrea Spyrou. Leur musique est groggy et lourde. L'équilibre entre les cinq membres est parfait. On se laisse emmener sans rechigner pour le voyage acoustique plein de fureur et de grooves qu'ils nous proposent. Comme dit Gab : « Ce ne sont pas des lapins de six semaines ! Ils ont de la bouteille les mecs, et ça s'entend ! ». Et pour les fans qui aiment que l'on donne un nom aux styles de musique (chose qui, perso, m'indiffère totalement), on peut appeler cela du groove metal progressif.

Nolive

Publié dans le Mag #65