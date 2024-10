"Metal moderne", voilà comment se définit Sou|f|fre, c'est pas faux tant ils arrivent à amalgamer des idées venues d'un peu partout et notamment du néo et du djent, avec quelques décorations électro samplées et un chant lourd, puissant, mélodique et en français. Un mélange détonnant qui fonctionne grâce à une grosse production, un savant dosage des différents éléments et un sens du groove qui fait qu'on est vite embarqué dans ce monde où les deux homonymes évocateurs semblent vivre en symbiose. Selon ton background, tu trouveras certainement des correspondances avec d'autres combos, mais bon courage pour t'accorder avec ton voisin. Si tu fais plus attention aux guitares, tu peux citer Aro Ora, si tu t'attardes sur les mélodies et les textes, pourquoi pas évoquer Unswabbed, si tu kiffes les ajouts électro, peut-être penseras-tu à The Algorithm, c'est plus que varié, mais toujours "moderne" et surtout très bien fait. Pour un premier EP, Sou|f|fre réussit son coup et nous force à retenir son nom (surtout qu'un groupe de black avait le même il y a quelques années) car s'ils sont aussi efficaces sur scène que sur disque et en clips, on va forcément en reparler.

Oli

Publié dans le Mag #61