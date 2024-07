Sortir son premier EP deux mois avant le COVID, c'est pas le meilleur timing, Something Animal peut en témoigner car leur Urban zoology est complètement passé sous les radars. Pourtant les qualités du combo étaient déjà bien présentes : groove, énergie et destruction tous azimuts. Le combo se rattrape avec 5 nouveaux titres regroupés sous le nom de Bestial curse part 1 et tu ne devrais pas les rater (en tout cas, eux ne te rateront pas). Sonorités métalliques, ambiance furieusement rock'n'roll, patterns hardcore, les cinq Parisiens mélangent un peu tout avec pour seul objectif la désarticulation de leurs auditeurs. Que tu t'agites tout seul (un peu comme un con, je l'avoue) en écoutant la plaque ou que tu croises de très près d'autres spectateurs du concert, tu risques donc de te faire désarticuler. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est fait avec réflexion. Les breaks, les variations et les enchaînements sonnent assez naturels, alors qu'on se retrouve complètement explosé. Le résultat impressionne d'efficacité car dans le détail, rien n'est simple ou gratuit. Et bravo, car le nom du groupe comme celui de l'EP conviennent parfaitement.

Oli

Publié dans le Mag #60