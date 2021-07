Bien que ce soit leur cinquième album et qu'ils existent depuis plus de 25 ans, je ne connaissais pas Solitary avant de recevoir ce The truth behind the lies. Originaires du Nord de l'Angleterre, ils ont débuté dans les années 90 à une époque où pas mal d'autres groupes touchaient le monde entier avec leur métal (Pantera, Machine Head, Testament, Sepultura pour ne citer que quelques références qui suintent à l'écoute de l'opus), leur label de l'époque n'étant pas de taille à lutter avec les monstres du moment, le groupe s'est contenté du Royaume-Uni. Les Allemands de Metalville sont allés les chercher et servent sur un plateau cet opus qui peut jouer sur la nostalgie d'un temps où les riffs étaient lourds, le son sourd directement repérable et où le maître mot était puissance ! Enregistré avec un expert en la matière (à savoir Simon Efemey ingénieur du son et producteur de Paradise Lost, Diamond Head, The Wildhearts, Crowbar, Napalm Death...), The truth behind the lies veut nous ouvrir les yeux (au sens propre comme au sens figuré) sur la décadence de leur pays qui se laisse berner par les thèses et la désinformation de l'extrême droite avec des conséquences irrémédiables en plus d'une montée du racisme. Un discours qui colle à la rage des riffs et des rythmes, qui ravira donc les amateurs des premiers Machine Head, Pantera voire même MetallicA, un temps béni pour ce style, un temps qui semble si loin aujourd'hui.

Oli