Soaring sait brouiller les pistes, même à l'intérieur d'une seule ! Et tout ça sort de l'esprit de Baptiste Belot, seul maître à bord de ce vaisseau sonore dans lequel s'invite une myriade d'influences musicales qui historiquement n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ce qui fait l'essence de sa musique est principalement le mélange de shoegaze et de black-metal (le cri écorché typique du style est magnifiquement bien exécuté) avec un son spatial démesuré. Certains journalistes appellent ça le "blackgaze" depuis l'émergence d'Alcest, puis de formations comme Deafheaven. Aux contours de cette formule pleine d'intensité, on y trouve un peu de post-metal, donc du post-rock, de l'ambient aussi, mais également un peu de new-cold-wave étonnamment, particulièrement sur le début du disque avec "A blurred contour of everything". Les titres de cet EP sont relativement longs (tous dépassent les 8 minutes, à l'exception de la lancinante "The great lines"), ce qui a pour conséquence de permettre à l'artiste de pouvoir s'exprimer allégrement, de varier les ambiances au fil de sa narration musicale, de montrer aussi l'étendue de son talent (dont celui de chanteur) et de surprendre surtout. Soaring, qui peut se traduire par "vertigineux", "planer" ou "exploser", n'a jamais aussi bien porté son nom.

Ted

Publié dans le Mag #66