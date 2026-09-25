Notre cher et regretté Cactus en avait parlé dans nos pages il y a déjà un bon nombre d'années et ne tarissait pas d'éloges à propos d'A Snake Of June. Tout cela ne m'étonne guère aujourd'hui. Car dès les premières minutes d'Anemic, il apparaît évident que les Bergeracois n'ont rien perdu de leur capacité à faire trembler les murs. Les décibels débordent du cadre, les guitares sous tension grincent, les rythmiques cognent avec la régularité d'une presse hydraulique et les voix sortent une colère couvée depuis bien longtemps. Je dis "bien longtemps" parce que le désormais trio n'avait pas sorti de disques depuis 10 ans. Et cela ne s'est pas fait sans quelques secousses dans leur line-up, le groupe ayant notamment abandonné sa configuration à deux basses pour intégrer une guitare à la place, tenue par Maxime Boisseau, tandis que le départ de Sylvain, le chanteur, a redistribué les cartes vocales. Désormais, Maxime et Nick, toujours batteur, se partagent le micro, tout en continuant à assurer l'essentiel de cette déflagration sonore aussi brute qu'étrangement savoureuse. Je ne prétendrai pas être un spécialiste d'A Snake Of June. J'avais bien croisé leur route à travers quelques morceaux, mais sans jamais véritablement m'y attarder. Ce nouvel album constitue donc une excellente occasion de prendre le train en marche.



Anemic est un disque qui frappe fort. Même avec une basse en moins, les enceintes continuent pourtant de souffrir. Le groupe y brasse un noise rock tendu, un post-hardcore rugueux et un heavy rock qui invite à sauter et se tordre le cou. Les références sautent assez naturellement aux oreilles, on pense direct à Unsane et The Jesus Lizard, et même parfois à d'autres, par intermittence, comme Fugazi avec certains motifs rythmiques punk ("True lies"), ou rappellent nos souvenirs du rock tranchant de Shellac. Mais ces références ne servent finalement que de points de repères. A Snake Of June impressionne plutôt par sa faculté à maintenir une tension constante pendant 35 minutes sans rompre leur équilibre. Faire du bruit, c'est facile, mais sculpter et structurer la matière sonore, c'est une autre paire de manches. "Fludd" et "Paysan", les deux morceaux les plus longs du disque, en sont un bel exemple. Le groupe élargit son terrain de jeu en nous menant vers des atmosphères plus oppressantes, pour l'un, et dans une sorte de maelstrom aux multiples facettes, pour l'autre. La violence n'a pas toujours la même forme, mais elle reste bien présente chez le trio.



Plus les minutes s'égrènent, plus Anemic dévoile un terrain cabossé, dense et exigeant, dont l'impact dépasse rapidement le simple cadre de l'écoute pour devenir une véritable expérience physique, dans un esprit qui n'est pas sans rappeler celui de Neurosis.

Ted

Publié dans le Mag #71