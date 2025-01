L'année dernière, nous avions soumis à la question Job de Tagada Jones car il avait réussi à jouer 3 fois au Hellfest sur la même édition. Record égalé cette année par Arthur Rohou, avec Hellfest for Kids, Lone Survivors et Smash Hit Combo. L'occasion de lui poser des questions sur son ressenti sur cette édition 2024.

smash hit combo 3 concerts dans le même Hellfest, c'est un record qui était pour le moment détenu par Job (Fauxx, Tagada Jones, Crisix) mais ici on pousse le challenge plus loin : Hellfest for Kids, le festival off et la warzone ; quel était ton sentiment en te rendant sur place ?

J'ai participé six fois au Hellfest en tant que festivalier. Mais le truc c'est que du côté public tu ne peux pas réellement prendre conscience de l'ampleur de ce festival. Il faut basculer en backstage pour ça. Quand tu arrives il y'a des check-points de partout, les routes sont bloquées des kilomètres en avance, des gens avec des talkie qui courent dans tous les sens, à vélo ou sur des quads, des tour-bus qui arrivent du monde entier, des équipes de road qui passent avec leurs frontales comme dans Germinal et la nuit ils allument des lumières pour pouvoir continuer à bosser non-stop. Bref c'est Independence Day l'ambiance. J'imagine que j'aurai dû me sentir fier de faire partie de tout ça mais j'étais trop occupé à être impressionné !



Par contre, trois concerts dans le même Hellfest pour son premier Hellfest, cela doit être un record ?

Je ne sais pas, peut-être mais j'essaie de voir le moins possible la musique comme une compétition, même si c'est parfois difficile.



Meilleur horaire ?

12h30 le vendredi c'est à dire celui de notre passage sur la Warzone avec SHC ! Je pense que jouer tôt sur le deuxième jour du festival nous a permis de nous produire devant un public remonté a bloc. Les gens étaient prêts, je l'ai senti dès les premiers pas sur scène.



Meilleur jour ?

Vendredi encore une fois. Non seulement il y avait le concert mais en plus j'avais accès à la quasi intégralité du festival avec mon pass VIP. Autant dire que j'en ai profité.



smash hit combo Meilleure scène ?

La Warzone. Quand j'étais ado et que j'allais au Hellfest c'est la scène que je squattais le plus. Il faut dire que mes racines puissent principalement dans le HardCore et que j'y ait vu certains des meilleurs concerts de ma vie. Alors forcément y jouer... Je ne trouve pas le superlatif...



Meilleur line-check ?

Je me souviens rarement des line-check, l'adrénaline des shows les effacent de ma mémoire. Par exemple je ne sais plus si on a fait des balances ou un Line-check au Hellfest Kids. Mais si c'est la deuxième option ça m'aura certainement amusé de faire des cris de démon a capella devant les parents.



Meilleur public ?

Encore une fois celui de la Warzone. J'avoue que je ne suis certainement pas objectif sur ce coup-là. Mais si je trouve que le public Hardcore est le meilleur c'est parce que c'est à la fois celui qui est le plus décomplexé, qui se prend le moins au sérieux et à la fois celui qui considère que risquer une fracture ouverte dans un pit ça vaut le coup si ça permet de passer un bon concert. L'aspect cathartique est indéniable et le résultat toujours au rendez-vous.



Le public dépend-il de sa moyenne d'âge ?

J'imagine que tu fais référence au Hellfest Kids. Alors évidemment on va spoiler direct, jouer devant des enfants c'est très différent ! On a un show plus interactif, plus ludique, on baisse le son, etc... Par contre, il ne faut pas s'imaginer que les enfants sont moins énervés que les adultes. À Clermont-Ferrand on a dû arrêter le concert car les scolaires commençaient à se taper dessus et se mordre sous l'effet de notre musique !!! Donc réponse attendue : c'est différent mais pas forcément moins brutal.



Meilleur titre ?

On a fini le set de Smash Hit Combo avec "Baka", sur ce titre on demande à tout le monde de s'assoir et de jumper. Plusieurs milliers de personnes qui jumpent ensemble c'est beau, ça fait comme des vagues.



Meilleur circle pit ?

C'était à moi de lancer un circle pit sur notre deuxième track "État second". Je ne pensais pas qu'il était possible de lancer des circle pit à 12h30... La suite m'a prouvé que si.



smash hit combo Meilleur wall of death ?

On a l'habitude de demander un wall of death sur "Hardcore gamer" l'avant dernière track du set. Paul n'était pas à la moitié de son speech que c'était déjà ouvert des crash barrières à la régie. Je crois qu'il doit y avoir des vidéos de ça qui traînent...



Meilleur backstage ?

Juste après le show du vendredi on est allé se poser dans les loges en dur du "village" je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une espèce de grande allée où sont toute les loges artiste ... sauf celle des têtes d'affiche. Toutes les 5 minutes quelqu'un passait que je n'aurai jamais cru voir en vrai. On a savouré une bouteille de mauvais rosé avec le sentiment du devoir accompli.



Meilleur souvenir ?

Le mercredi soir après le concert pour les enfants, la copine de mon bassiste qui bosse sur place nous a fait rentrer sur le festival avant que tout ne commence. Le site était presque désert, on s'est baladé, le soleil couchant embrasait tous les décors en rose et en or. On est restés une heure environ et personne ne disait rien, alors que d'habitude on s'envoie toujours des vannes. Je pense qu'on ne voulait pas gâcher la solennité de ce moment. Je ne sais pas à quoi ont pensé les autres. Mais moi c'est à ce moment-là que j'ai capté l'accomplissement que c'est de jouer sur ce fest.



Prêt à revenir jouer ?

Évidemment ! Après je ne fais pas trop d'illusions c'est une opportunité rare qui m'a été offerte. Il serait surprenant qu'elle se représente avant plusieurs années...

Merci à Arthur pour sa grande disponibilité.

Photos : JC Forestier