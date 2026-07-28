Originaire de Lyon, le groupe de black/death abyssal Skaphos est de retour avec un nouvel album chez Les Acteurs De L'Ombre. En fait, ce n'est pas un album de nouveaux titres, mais un gros dépoussiérage d'ancien morceaux sortis en auto-production. Skaphos nous propose huit plages issues de leur deux premiers albums et nous font ainsi profiter de toute leur expérience acquise depuis ces premiers enregistrements. Les titres sont remaniés en profondeur pour nous proposer des versions sublimées, plus denses et plus impactantes. Skaphos nous emmène dans les abysses froides et sombres de l'océan d'où peuvent surgir à chaque instant un monstre terrifiant. C'est lourd et puissant avec une atmosphère étouffante. Les Lyonnais arrivent parfaitement à nous plonger dans leur projet qui va bien plus loin qu'un simple enchaînement de composition. C'est tout un univers qui s'ouvre devant vous et qui va vous engloutir dans ces sombres profondeurs. Une mise à jour à la fois brutale et atmosphérique avant d'enchaîner sur un album plein de nouveautés qui ne devrait pas tarder et que l'on va attendre avec impatience et en allant voir le groupe en tournée.

Nolive85

Publié dans le Mag #70