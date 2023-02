Cette chronique est à but purement informatif. Sixx : A.M. (le supergroupe de Nikki Sixx, DJ Ashba et James Michael), publie son premier best of intitulé, en toute décontraction, Hits. Les gars ont une bonne estime d'eux-mêmes, c'est bien. 20 titres -pardon, hits- au compteur, dont six bonus (inédits et réorchestrations) pour 77 minutes de musique pour ce double album livré dans un joli digipack. Pas mal. Le groupe, originairement formé pour accompagner en musique la première biographie du bassiste de Mötley Crüe, a sorti depuis ses débuts cinq LP et il est donc tout à fait légitime qu'il propose aujourd'hui un condensé de ses meilleurs titres. Ce format est parfait pour le fan collectionneur et pour celui qui souhaite découvrir ce groupe aux multiples talents (production, interprétation, composition). C'est soigné, parfaitement calibré pour les radios ou idéal pour chanter à tue-tête dans les stades. Bref, la grosse machine fonctionne à plein(s) tube(s). La magie américaine, quoi.

gui de champi