Déjà bien occupé avec ses autres groupes, Fred ne se doutait peut-être pas au départ que ses idées feraient de Sinsaenum un nom qui compte sur la scène metal, alors que le combo est revenu aux affaires, entretien avec le patron juste après le passage au Hellfest...

Sinsaenum au Hellfest 2026 In devastation a bientôt un an, que retenir de cette année ?

Les retours ont été excellents ! Ce qui me fait plaisir car c'est un album extrêmement personnel, encore plus que ne l'étaient les précédents. Cela me conforte dans l'idée de ne pas m'imposer trop de limites au niveau stylistique. Les concerts que nous avons effectués ont été également bénéfiques, nous avons été absents pendant si longtemps... La dernière tournée remontait à 2018. Il nous a fallu, sur certains territoires, repartir de zéro ou presque. Mais on a pu sentir que les gens accrochent et c'est extrêmement gratifiant. Donc un bilan très positif en somme.



L'emploi du temps du groupe est-il toujours facilement gérable au vu des occupations de chacun ?

Non, à commencer par moi (rires), je suis très pris par Kreator et il est difficile de réussir à jongler entre les deux groupes et ma vie privée. Je t'avoue que les prochains mois sont calmes pour moi et cela fait longtemps que j'attendais ça. Je vais composer et me ressourcer. Ces deux dernières années ont été éprouvantes et je vais enfin pouvoir me détendre.



Vous avez tous un CV très impressionnant, est-ce qu'il y a malgré cela de jeunes groupes qui vous bluffent ?

Oui. J'apprécie par exemple le groupe Crypta, autant leur musique que leur attitude. L'un des avantages de tourner autant avec Kreator, c'est de pouvoir découvrir énormément de groupes à travers le monde entier, notamment lors des festivals, cela me permet de rester au courant de ce qui se passe.



Et est-ce que ces jeunes peuvent être une source d'inspiration ?

Pourquoi pas. Pas volontairement, c'est certain, mais tout ce que je fais ou vis a un impact sur ma manière de composer. Que ce soit un groupe que j'apprécie, un événement, le temps, tout à une influence sur mon inspiration. Si j'ai trop chaud par exemple, je pense que mes riffs vont être différents que lorsqu'il fait bon (rires). Pareil pour mon état d'esprit. Si je suis déprimé, je ne compose pas le même genre de morceaux que lorsque je suis heureux dans ma vie.



Sinsaenum au Hellfest 2026 Quand on parle de Sinsaenum, un mot qui revient souvent c'est "efficacité", vous y faites attention au moment de composer ou de retenir les compos pour l'album ou le concert ?

Je ne sais pas trop. Comme je le disais, je ne me suis pas imposé de limites lors de la composition de In devastation. Néanmoins, notre tournée de 2018 m'avait montré la réaction des gens selon le type de morceaux, ce qui a, je pense, influencé indirectement ma manière de composer. Et je vois également comment les gens réagissent aux nouveaux titres de notre setlist. Je pense que les titres mid tempos fonctionnent le mieux. Ils sont effectivement très "efficaces" pour reprendre ton terme, et également agréables pour le groupe à interpréter sur scène. C'est donc vers cela que je souhaite m'orienter. Je pense... (Rires)



Tu as une solide expérience au niveau des festivals. Voici une rafale de questions, quel est le festival...



...où on mange le mieux ?

Le catering du Copenhell était excellent l'année dernière. Sinon Loudpark, car j'adore la cuisine japonaise.



...où le public est le plus chaud ?

Ça dépend de beaucoup de choses. Par contre là où le public a le plus chaud, je dirais que le Marquee du Graspop en 2026 était une belle fournaise !!! (rires)



...où les backstages sont les plus dingues ?

Soundwaves (RIP) en Australie, plus particulièrement celui qui se déroulait à Adelaïde. Les loges étaient dans une ancienne prison. C'était plutôt original et il faisait bien frais.(rires)



...où on devient pote avec les gars de l'orga ?

Quasiment tous. Je suis très social. Quand je veux...



Sinsaenum au Hellfest 2026 ...où on aime voir les autres concerts ?

Hellfest, je suis toujours aussi fan de la déco du festival.



...où on a un peu de pression... et je ne parle pas de bière ?

Loudpark car le Japon est mon pays préféré, Hellfest car c'est la France.



Vous avez enchaîné Hellfest et Graspop, lequel des deux concerts tu as préféré ?

Celui du Hellfest car justement j'avais la pression, à plusieurs niveaux. Comme je l'ai dit, c'est mon pays donc forcément je veux que ça se passe bien, c'est la même chose quand on joue avec Kreator au Zénith de Paris ou bien n'importe où en France. De plus, sur ces concerts le line-up était différent, ce qui du coup donnait à cette prestation un côté "baptême du feu". Ça c'est très bien passé et j'ai été heureux de constater que les gens étaient là pour la musique et non pas particulièrement pour le côté "all star" parfois un peu trop mis en avant à mon goût. Sinsaenum a toujours été et restera mon projet. J'angoissais beaucoup avant le concert, mais au final j'en ressors confiant, boosté et extrêmement motivé.



Vous avez joué les mêmes titres, l'absence de Stéphane limite le choix des morceaux ?

Non, pas du tout.



D'ailleurs, je n'ai pas vu passer d'info "officielle", qui l'a remplacé et pourquoi ?

Pierre Emmanuel Pelisson, mon ami de longue date avec qui j'ai joué dans Heavenly et Maladaptive, a fait un travail excellent et je le remercie d'avoir sauvé la situation, tout comme Lee qui a dû remplacer Sean au pied levé. Quand on y regarde bien, le line-up de groupe est fluctuant... Joey nous a malheureusement quittés en 2021, et Joyzi a pris sa place. Attila est là sur les albums mais jamais live, il n'a fait que deux apparitions scéniques, une fois à Budapest et une fois à Oslo, Heimoth n'était pas disponible sur la tournée d'octobre, et c'est Aries de Moonspell qui s'est chargé de la basse... Cette fois, nous avons dû le faire temporairement sans Stef ni Sean. Néanmoins, ces concerts ont sans doute été les meilleurs de notre carrière ! Le challenge a été extrêmement motivant et cela a finalement permis de remettre l'église au centre du village. Les musiciens qui m'entourent apportent leur talent, leur personnalité et leur interprétation, mais au final la direction de Sinsaenum reste entre mes mains, et que tant que cette direction existe, Sinsaenum peut continuer à exister, même si sa composition évolue.



Après l'été, qu'est-ce que vous avez au programme ?

Repos-compos-dodo (rires). Plus sérieusement, je me sens plus motivé que jamais par ce nouveau chapitre qui commence...

Merci Fred et merci à Romain de l'Agence Singularités.

Photos : Nolive