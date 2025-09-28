Passé de fan historique à membre de la famille élargie de Silmarils, je ne pouvais manquer pour rien au monde ce concert. Un pilier du rock fusion français dans une des plus belles salles de Paris. Le groupe vient défendre son nouvel album, ils ont repris leur musique là où ils l'avaient laissée. Ils n'ont perdu personne en route, la salle affiche complet. Il y aura de la sueur ce soir à l'Élysée Montmartre, mais pas de nostalgie, le Silmarils 2025 est taillé pour la scène et les titres du nouvel album sont actuels.

Dirty Harry Vendredi 14 mars 2025. Il est un peu plus de 19h quand j'arrive devant l'Élysée Montmartre. La façade du mythique théâtre parisien vibre déjà sous les brouhahas du public massé le long du boulevard. L'ambiance est électrique, impatiente, presque nerveuse. Cela fait plusieurs semaines que le retour de Silmarils en tête d'affiche fait monter la tension. Et ce soir, la promesse est grande : un concert événement, dans une salle emblématique, pour défendre leur dernier album Apocalypto. Quand les lumières s'estompent à 19h30 précise, c'est un DJ seul derrière ses platines qui prend possession de l'Élysée Montmartre : Vincent Bastille, alias DJ Dirty Harry 666. Ce nom de scène sonne comme un uppercut, et derrière lui se cache une figure discrète, mais redoutablement efficace, de la scène électronique française. Ce soir, Dirty Harry 666 ne se contente pas de chauffer la salle. Il impose une ambiance, une atmosphère où chaque sample semble dialoguer avec l'attente fébrile du public. À la manière d'un conteur digital, il tisse une toile sonore inspirée de son dernier album True, où la pop électronique prend des teintes chaleureuses et presque introspectives. Le public, d'abord attentif, commence à remuer les épaules, puis les hanches. Quand il cale un remix improbable sur "Jump around", la fosse commence à réagir franchement. On est loin de la simple ouverture. Dirty Harry 666 incarne cette première partie avec une classe toute en retenue, qui ne cherche pas l'explosion, mais le frisson, et il l'obtient. Une mise en orbite parfaite avant la tempête Silmarils.



De mon côté, le stress monte d'un cran. Problème classique, mais toujours angoissant : mon nom n'apparaît pas sur la liste presse. J'essaie de garder mon calme. J'évoque mes précédents shootings avec le groupe, mon shooting au Hellfest, les collaborations passées. Rien n'y fait, jusqu'à ce que la personne de Live Nation à l'accueil décide d'appeler Titi, leur manager. Quelques minutes plus tard, il descend les escaliers majestueux de la salle, bras ouverts, sourire large. « Comment tu vas mon JC ? » souffle-t-il. Soudain, tout se dénoue. Me voilà équipé du fameux sésame ou plutôt des sésames, photos, accès mezzanine VIP et AAA. Je pars en backstage, croise les musiciens qui se préparent, blague avec Mael de Live Nation, jette un œil au pedalboard de Jimi, écoute David s'échauffer. L'ambiance est pro mais détendue. Il manque quelqu'un pourtant : DJ Swift, certainement coincé à Los Angeles. L'absence loin d'affaiblir le collectif semble resserrer les liens, même si le vide laissé par le DJ sera notable sur scène notamment pour les photos, où je m'étais habitué à son estrade, ses harangues au public, ses maillot de basket et sa table de mix et surtout son éternelle bonne humeur. L'œil du photographe trouvait que cela donnait un supplément de folie sur les portfolios. Ce soir, il faudra aller chercher encore plus profond, dans l'énergie brute et la cohésion de la scène.



Silmarils 20h30 pile. Les lumières s'éteignent. Un rugissement monte de la fosse. Et Silmarils entre en scène avec "Mortel". L'effet est immédiat : la tension devient onde de choc. Les premières secondes installent un groove nerveux, sec, implacable. David s'avance, silhouette tendue, chaussettes remontées, maillot de basket, casquette retournée vissée sur la tête et regard perçant. Sa voix claque. Dès le premier titre, il est dans un état second. Chaque mot est craché, hurlé, slammé avec une précision chirurgicale. Il ne se contente pas de chanter : il habite ses textes, il les incarne. Et surtout, il parle au public. Parce que ce n'est pas un simple concert. C'est un dialogue permanent, un échange de feu. À chaque pique lancée par David, la fosse réagit. Cris, poings levés, refrains repris en chœur. Sur "Mackina", le mur de son semble s'écraser sur les murs de la salle. Aymeric martèle ses fûts avec une régularité démoniaque, pendant que la basse ondule, sinueuse, presque menaçante. Le duo basse-batterie forme une colonne vertébrale solide, sur laquelle viennent se greffer les riffs tranchants de Jimi. Le set s'enchaîne sans faiblir. "Fils d'Abraham" et "Oublie-moi" révèlent des arrangements plus sombres, presque lourds par moment. Puis vient "Au commencement". Là, c'est un moment d'unité. Le public connaît les paroles. Chaque mot est scandé, presque crié, comme une déclaration. Puis, c'est "Tant que parle l'économie". Le groove est plus lent, plus rampant. Les mots sont lourds. On sent que David mord chaque syllabe avec intention. Ce n'est plus du rock. C'est du théâtre politique. Et pourtant, la musicalité est là. Le refrain est accrocheur, fédérateur. Loin d'un simple discours, c'est une composition dense, qui évoque la pression sociale, les inégalités, sans jamais sombrer dans la démonstration. Après "On n'est pas comme ça" et "Karma", qui résonnent comme deux coups de poing, la tension retombe légèrement avec "Pour ça", titre plus ancien, mais toujours aussi efficace. Le groupe enchaîne ensuite "Mytho" et une reprise étonnante mais jouissive de "It's tricky" de Run-DMC. Pour cette dernière, je suis sur la mezzanine et je surplombe la salle bouillonnante auprès des proches et d'une moitié de Fills Monkeys qui partage Titi comme manager avec Silmarils. La salle explose. Aymeric rigole derrière sa batterie, Come et Brice s'amusent avec la foule, David saute en rythme. C'est la fête, sans rien perdre de la tension initiale.



La deuxième moitié du concert montre un groupe au sommet de son art. "Victime de la croix" est glaçante, presque incantatoire. David, bras levés, déclame plus qu'il ne chante. La salle est suspendue à ses lèvres. Et puis, "I try" vient poser une respiration. Le climat devient contemplatif, presque fragile, juste avant que "No pain no gain" ne relance la machine. Nous aurions aimé que le feat de l'album, B-Real de Cypress Hill, soit retranscrit sur scène, mais les States sont bien plus loin que la banlieue parisienne qui nous prêtera Seth Gueko. En effet, le pic émotionnel est atteint avec "Tu nous mérites pas". Seth Gueko monte sur scène. La fusion est totale. Sa voix rocailleuse se mêle aux intonations de David dans un échange intense, presque tribal. Les punchlines pleuvent. La fosse est un volcan. C'est l'un des moments les plus puissants du set. Les barlous sont dans la place, le feat qui pouvait sembler étonnant sur le papier se transforme en vrai tremblement de terre en live. Seth en bas de jogging fluo met le feu, grimace, prends tour à tour David, et Jean-Pierre dans ses bras, les faisant paraitre tout petits alors qu'ils ne passent habituellement pas inaperçus.

Puis viennent les désormais classiques : "Welcome to America" et "Me demande pas", toujours aussi efficaces. Le public est en trance.



Les rappels sont à l'image du concert : généreux, bouillonnants. "Au paradis", "Guerilla", "C'est dur mais c'est bon" et "Cours vite" redonnent un coup de fouet. Le groupe aurait pu s'arrêter là. Mais non. Deuxième rappel. Et pas des moindres : "Va y avoir du sport", "L'Agresse", "Love your mum" et, bien sûr, "Patrice Laffont". La salle explose une dernière fois. Rideau. Ce soir, Silmarils a prouvé qu'ils n'étaient pas revenus, mais qu'en réalité ils n'étaient jamais partis. Ils ont transcendé leur propre mythe. Et David, par ses slams, ses mots, son souffle, a rappelé que le rock n'a de sens que lorsqu'il se mêle au réel. Quand il devient un poing levé. Quand il sait écouter et répondre. Et cette nuit-là, l'Élysée Montmartre a parlé fort. Très fort. La soirée se poursuit en after avec le groupe, on y croise le duo Bad Situation, j'échange avec Seth Gueko, encore plus impressionnant en vrai que sur scène. Ce fut une belle soirée.

