J'ai une longue histoire avec Silmarils ; quand ton crush de bahut te prête 3 disques, le Peuh des Lofofora, l'éponyme de No One et Silmarils. C'est dire que c'est un groupe que je suis depuis des années. Après un comeback repoussé par le Covid au Bataclan, les voici invités surprise sur la Mainstage en remplacement de Eths. Après avoir quasiment tout vécu dans les années 1990 et 2000, il ne manquait quasiment que le Hellfest sur leur tableau de chasse. Entretien avec David Salsedo après avoir pu partager tout le set de la scène.

Silmarils au Hellfest 2023 J'ai pu vivre quasi dans la bulle du groupe l'avant et l'après concert, merci pour cette opportunité. Je pense que ce Hellfest restera gravé dans les mémoires...

Ouais c'était un concert important à plein d'égards. Au-delà du Bataclan pour les 25 ans de notre premier album, il s'agissait de notre vrai retour.



Revenons à la genèse de ce concert, 3 semaines avant le début du festival, vous n'étiez pas sur l'affiche. Comment avez-vous appris la nouvelle ?

J'étais en voiture, de retour de Bretagne, quand j'ai reçu un message privé de la prod du Hellfest sur instagram qui me demandait qui était notre tourneur et si ça nous intéressait de jouer sur la MainStage ! Aussi simple que ça. Et c'est aussi ça qui nous a fait kiffer. Simple et direct.



Comment avez-vous pu vous préparer moralement pour ce set ? A 3 semaines, vous n'avez certainement pas eu le temps de trop cogiter ?

On est un groupe de Live. On vient de là. Les concerts c'est notre truc. C'est par ça qu'on s'est fait connaitre. Pas besoin de cogiter des siècles. Tu viens, tu joues, tu donnes tout ce que t'as, tu partages, t'es généreux... Point barre. On n'est pas un groupe de variét' où le concert fait peur (rires). Nous la scène, c'est la maison. Tu dois juste savoir quel genre de set tu veux faire, connaitre les enjeux et savoir comment y répondre. Nous là, ça a été plutôt simple : on est de retour, on donne tout, et surtout, on kiffe. On est revenu pour 2 raisons : reprendre du plaisir à jouer tous ensemble et une certaine forme d'urgence politique. Pas de calcul, en indépendant, sans fard et sans filtre.



Que représente pour vous le fait de jouer au Hellfest ? Vous avez en tant que groupe eu beaucoup d'expériences scéniques, en quoi celle-ci est spéciale ?

Comme on l'a dit sur scène, quand on a sorti notre premier album, le Hellfest n'existait pas et nous et quelques autres ont contribué au retour des grosses guitares et d'un rock énervé sur le devant de la scène musicale française à la fin des 90's. Et ce n'était pas gagné vu le contexte musical en France à l'époque. Et puis on a décidé de s'arrêter, pile au moment où le Hellfest est devenu ce qu'il est aujourd'hui : un festival à part, hors-norme, exceptionnel... Et on s'est dit : mince, on ne le fera jamais.... Les boules !!! Et c'est le seul qu'on n'aura pas fait, parque globalement on a tout fait ! J'avoue qu'on était un peu dégouté ! (rires) Et puis on annonce notre retour au mois d'avril 2023 avec notre nouveau single "Welcome to America", et puis quelques semaines plus tard, on a ce message sur Insta et là tout s'emballe... Et on se dit : "Chanmé !!! C'est un signe". J'avoue, on était fou de joie ! (rires).



De la scène, ne pouvant shooter qu'en biais, je me suis dit au départ, qu'il ne fallait pas que je photographie de la droite car la Main Stage 1 était vide et que les photos n'allaient rien donner... néanmoins, au bout de 3 titres, vous aviez rempli les 2 mainstage. C'est un peu un exploit pour le créneau que vous aviez...

Oui c'est assez exceptionnel à ce qu'on nous a dit. Mais c'est vrai que sur le moment, on était dans notre show, on n'était pas focus là-dessus. Et puis c'était notre premier Hellfest, on ne connaissait pas les us et les coutumes ! (rires).C'est après qu'on nous a expliqué que faire le plein sur les 2 mainstages à 16h, c'était exceptionnel ! 60.000, quoi ! Boom ! Guess who's back !!! (rires).



Vous aviez déjà joué devant autant de monde ?

Et oui on l'avait déjà fait mais là ce n'était pas pareil ! C'était exceptionnel !



Comment prépare-t-on une setlist pour le Hellfest ?

Tu réfléchis à quel genre de show tu veux faire. On sait qu'on a les morceaux pour pouvoir moduler. Là on s'est dit on revient pour jouer vénère, pas pour la rigole ! Donc on va faire un set bien offensif, pas de pause, pas de temps mort ! Tout à fond !



Silmarils au Hellfest 2023 Les anciens titres mais également le nouveau "Welcome to America" ont été repris en chœur, cela doit faire quelque chose de particulier surtout avec 60 000 personnes en face ?

Ouais, ça, ça a été le plus émouvant pour nous. Que notre tout nouveau morceau soit plébiscité et validé par le public, après une pause de plus de 15 ans, c'est signe super fort. Et au Hellfest en plus ! Là où les gens connaissent la musique ! Et on s'en est rendu compte en live ! Que ça prenait, que les gens reprenaient les paroles et chantaient les refrains. Et puis ça nous conforte dans notre ambition : revenir avec un nouvel album fort, pas faire la tournée des festivals en mode "Star 90's" ! Ça ce n'est pas notre truc ! On revient, mais on va aussi défendre un nouveau disque, pas juste jouer des "Gold". Putain, qu'est-ce que c'était bon, le "Welcome to America" en live au Hellfest ! Ça restera un très grand moment pour nous.



Avez-vous pu un peu profiter du festival en tant que festivalier ?

Un peu ! Avec Come, le bassiste, on est allé faire un tour sur la grande roue, et une fois arrivés au sommet, on a regardé la MainStage encore vide et on s'est dit : "Ah ouais, quand même..." qui est notre phrase du moment...On la ressort à toutes les sauces... (rires). C'est très grand ! Mais ce n'est pas plus dur à gérer que quand tu joues dans la pizzeria d'un camping quand tu as 15 ans, que tu es inconnu et que tu dois capter l'attention des gens ! Si tu survis à ça, tu peux tout faire. Et nous, on a survécu à bien pire... (rires). Encore une fois on fait des concerts ensemble depuis qu'on a 15 ans, on a appris à gérer toutes sortes de situation. Mais sinon, non, nous n'avons pas profité assez... Je me demande s'il ne faudrait pas que nous revenions (éclats de rires).



Qu'est ce qui t'impressionne le plus sur le festival : l'accueil, le décor, la programmation... ?

Franchement ? Tout ! Ça nous a un peu rappelé la première édition de Coachella en 1999, où nous étions. Pour le côté chill, bon enfant, bienveillant, ultra organisé, carré, mais toujours cool !



Après le Hellfest, retour à la vie normale, c'est quoi le prochain truc excitant ? Vous allez vous remettre sur l'album ou il est déjà bouclé ?

Ben le rêve continue !!! On enchaine avec des festivals tout l'été, dont les Vieilles Charrues le 17 juillet en première partie de RHCP ! C'est fou ! Puis le Musicalarue fin juillet, le Chant du Gros en Suisse et le Festival Paris-Paradis en septembre à Paris. Concernant l'album, il est écrit et nous sommes en train de finir de l'enregistrer et les mixes ont déjà commencé ! Entre chaque concert, on avance . Un nouveau single est en préparation, ça s'appelle "Tu nous mérites pas", c'est fat ! Sortie à l'automne, puis sortie de l'album, entre l'hiver 2023 et le début 2024, et en suite une tournée !



Le mot de la fin ?

Encore !!!

Merci à Titi pour la partie "administrative" et la gestion en amont de la montée sur scène (à H - 15 minutes rien n'était sûr mais tu as géré de main de maitre). Merci à David, DJ Swift, Come, Brice, Jimi, JP, Aymeric et JP de m'avoir fait vivre un des moments clés du fest 2023 de l'intérieur. Merci aussi à Steph.

Photos : JC Forestier