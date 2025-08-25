Silicium s'est reformé en 2022 avec un nouveau line-up composé d'Arthur (Albercave), Max (Droste), Thomas (Theorem), Antoine (ex-Exocrine) et Guillaume (membre originel de Silicium). Du speed, du groove et du death caractérisent le style du groupe, développant un thème dystopique : un futur où l'être humain est asservi aux machines. À l'époque, Silicium avait pu défendre honorablement son EP 6 titres nommé Linked to the machine (2008) aux côtés de groupes tels que Trepalium, Breakdust, Hacride, Simplixity...



Un premier clip est sorti en mai 2024, un nouveau est à suivre. Avec Apocalyptic scheme (tout un programme hein !) les Bordelais nous proposent un mélange très réussi entre death punchy et thrash metal furieux. On retrouvera, comme dans beaucoup de groupes actuels, des influences très diverses. Le crossover est, sans conteste, devenu la norme. Ce qui permet de proposer une musique qui s'affranchit des limites. Ici, vous retrouverez des pointes de death, une percussion très HxC par moments, mais toujours avec des guitares qui donnent des couleurs hard-rock et thrash metal. Ce mélange donne une musique très puissante, soutenue par le chant impeccable d'Arthur Nouhaud qui passe d'une déconcertante facilité du scream torturé au growl profond et enveloppant en passant par un grind agressif (entre autres). Les breaks sont multiples mais ils tombent justes, donnant parfois du groove à l'ensemble. On n'a pas le temps de s'ennuyer ou de se poser.



Alors comme on aime le dire avec Gab, "Ça tabasse ! c'est bon ! Bagaaaaarrreeee". Un très très bon EP qui donne envie d'en connaître plus. Reste le danger du crossover à maîtriser sur le temps, car, lorsqu'on mélange autant de références , on peut se retrouver errant dans le palais de Dédale sans en trouver la sortie.

Nolive

Publié dans le Mag #64