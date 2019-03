Shvpes devait prouver qu'il n'était pas que "le groupe du fils de Bruce" et ils s'en sont plutôt bien sortis, au travers d'un premier album remarqué et d'un paquet de concerts qui a permis d'asseoir leur notoriété naissante en démontrant qu'elle n'était pas volée. Au moment de retourner en studio, ils ont décidé d'enfoncer le clou et d'aller encore plus loin dans leurs expérimentations sonores. En résultent des titres plus tranchés (et peut-être aussi plus tranchants) avec du métalcore, du rapmetal ("Someone else", "Renegades") et mêmes des interludes avec du piano, de l'électro et des scratchs ("Two wrongs, no rights", "I'm stuck"). Le petit Dickinson assure dans tous les registres (mélodique, hargneux, gueulard, hip hop) mais il est quelque peu difficile à suivre, ajoute-lui des amis et on se perd un peu plus, même si Matt Heafy (de Trivium) est plus repérable ("Rain") que Rosanne Hamilton (sous-utilisée sur "War"). Plus de métal, plus d'harmonies, plus de rythmiques, plus de variations, plus d'invités, Shvpes en fait plus mais perd aussi un peu de cohésion et de liant en explorant un peu trop loin certains aspects de leur identité.

Oli