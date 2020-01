Wouah. Juste "wouah". Parce que pour un groupe qui n'a pas encore 4 ans et qui n'a qu'un EP sous le bras, sortir un album du niveau d'Origins, chapeau ! Et ça sans l'aide d'un label. Les Tourangeaux (parce que oui, en plus ils sont Français, pas si évident à l'écoute) viennent donc nous mettre une belle claque métal-core avec tout ce qu'il faut de patate et de mélodies. Et là où certains tombent dans le piège des harmonies mielleuses en espérant avoir le même succès que Linkin Park, les lascars n'ont lâché qu'une cover de Twenty One Pilots dans la colonne des choix douteux et encore, ce titre n'est pas sur l'album... Dans l'autre, que de bonnes idées avec par exemple un gros travail sur le chant, aussi à l'aise avec le clair qu'avec le growl, des grattes lourdes qui n'hésitent pas à envoyer un peu de riffs djent ou du solo de guitar hero, des rythmes ultra massifs, de petites doses de clavier/sample qui font le job et même des morceaux qui sortent des sentiers battus ("Save me from these chains", "Breathe, walk"). Sans conteste, Show Me Your Universe est l'une des plus belles surprises de cette année, avec un petit coup de pouce du destin, c'est ce genre de groupe qui pourrait mettre à genoux nos voisins Anglais (et pourtant ils ont déjà Architects, Bury Tomorrow, While She Sleeps, Bring Me The Horizon, The Eyes of a Traitor...).

Oli