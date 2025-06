Si Septaria n'a que deux ans d'existence, on a l'impression que le groupe a réfléchi ces compositions pendant près de 10 ans ! Au-delà d'un univers étendu (mythologie, astronomie, cosmologie...), les Vauclusiens nous offrent presque 70 minutes d'une musique riche et assez exigeante qui touche à plusieurs chapelles du métal, depuis des éléments relaxants issus du post jusqu'aux tréfonds malsains du death. D'ailleurs, si j'avais un reproche à leur faire, c'est que c'est "trop", tout écouter au niveau d'attention que l'album mérite est presque impossible. Non seulement il faut du temps devant soi mais il faut aussi se plonger corps et âme dans A* pour en profiter pleinement. Les amateurs de chronique littérale qui ambitionneraient d'étudier chaque mesure en sont pour leurs frais, moi je me contenterais de leur demander d'en faire moins pour qu'on atteigne les dernières compositions ("Sky's word" et ses particules électroniques, "Psithurism" et sa guitare claire) avec davantage de ressources, à moins que cette ultime berceuse n'ait pour objectif que de nous plonger dans les bras de Morphée. Avant ça, on aura chevauché les étoiles, exploré les fonds marins, croisé des tribus primitives, divagué dans les méandres du prog, souffert sous des attaques riffiques massives et survolé des paysages apaisants avec une brise discrète. A minima.

Oli

Publié dans le Mag #63