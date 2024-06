Formé à la fin 2019 à Nancy, le quintet de post-metal Senestra a sorti en octobre dernier un premier album éponyme qui a attiré notre attention au détour du clip de "Dying breath". Au-delà de l'aspect musical totalement réussi - il s'agit là d'ailleurs du meilleur morceau du disque - cette vidéo de 7 minutes développe un univers peu commun mêlant la danse classique, l'occultisme, le transgenrisme, le body painting, le cirque et le freak show, le feu et plein d'autres thèmes qui n'ont pas forcément de liens entre eux. Cela suscite plus la curiosité qu'un véritable message. Mais peu importe, ce qui a retenu notre attention, c'est principalement ce mélange d'ambiances malsaines métalliques évoquant cette violente affliction, ou à défaut une colère profonde, que l'on peut retrouver chez AmenRa ou bien chez Eths. Loin du type de chant de Candice, celui de Kali est bien plus varié. Capable de passer du growl au screamo en laissant des espaces au parlé, la chanteuse habille parfaitement cette musique noire et puissante qui équilibre sa toile de fond de riffs massifs et de nébuleuses mélodies. Ce premier album a pris le parti de délivrer des titres très longs, surement pour appuyer encore davantage le mal-être qu'il exprime, facilité ici par une musicalité sobre et sans fioriture qui met l'émotion au premier plan. Et ça fonctionne terriblement !

Ted

Publié dans le Mag #59