Numéro : Mag #63

Juste avant les fêtes, on te livre notre numéro 63 avec en tête d'affiche les Headcharger ! Un gros album et belle interview à découvrir dans nos pages, il en va de même pour Juniore, Daria, Coilguns, Klone, We Hate You Please Die et Wizard Must Die mais on ne peut pas mettre tout le monde en couv'. Tu liras aussi les mots de Patrick Foulhoux qu'on sort de l'ombre et nos live-reports sur les concerts de King Buzzo et Trevor Dunn, le fest In Your Face, Get The Shot et Stinky, Sepultura, Mononc' Serge Et Anonymus, Freehowling et Breakless au coeur de la nouvelle rubrique "Growl And Scream", Sylosis et Fit For An Autopsy et Neighboring Sounds ! Pour le reste, tu es habitué donc tu sais que tu vas aussi pouvoir te délecter du Huguigui Les Bons Tuyaux et de nombreuses chroniques sur les dernières sorties !