Sentiment partagé après plusieurs écoutes du premier album de Scarset Rebellion car il propose à la fois des passages assez osés et efficaces, mais pêche à d'autres moments... Mon principal grief, c'est le chant death growlé qui ne connaît que très peu de variation et devient trop vite lassant. La preuve, les titres les plus intéressants sont ceux où le timbre s'éclaircit un peu ("Deathspread into the world"), en croise un autre (la voix féminine de "One lonely soul") ou alors le chant s'efface ("Brain doomed"). Voilà pourquoi le duo ne m'emballe pas encore totalement, pourtant, il a des arguments à faire valoir, à commencer par un style qui mélange metal et industriel sans aucune concession, on est dans le old school qui bourrine, mais qui n'hésite pas non plus à tenter de nous faire danser (la partie dancefloor à la fin de "Crowned in chaos" !). Si t'as envie de passer dans un laminoir et de te faire agresser de toute part avec des rythmiques bien répétitives et l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir à moins d'attendre une échappatoire électro, Flesh against the void est un disque qu'il te faut écouter. Parce que j'y trouve de belles promesses et que ce n'est qu'un premier album (même si Evil Scar et Kaos ont une certaine expérience de la scène), il mérite d'être dans nos pages et certainement que le groupe y reviendra, encore plus fort.

Oli



Publié dans le Mag #67