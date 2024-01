Un petit tour sur la page dédiée au groupe sur le W-Fenec et tu comprends que je suis un peu dég' de ne pas encore avoir eu la chance de voir le groupe en live. J'ai un peu tané la team Hellfest pour qu'ils se lèvent tôt samedi matin pour ne pas rater la prestation de Scarlean qui ouvrait la Mainstage et pouvoir agrémenter cette interveiw de belles photos... Merci donc à JC pour les photos dont tu peux profiter entre les réponses d'Alexandre, chanteur enchanté...

Scarlean au Hellfest 2023 Que représente pour vous le fait de jouer au Hellfest ?

C'est un accomplissement en soit, la récompense d'un travail acharné. C'est aussi une magnifique carte de visite qui prouve que nous sommes capables de tenir de telles scènes. C'était notre première Mainstage et avoir la confiance d'une telle institution nous donne une sérieuse motivation pour persévérer dans ce sens.



Vous aviez fait le festival en simple spectateur ?

Oui plusieurs fois, nous avions également joué sur le off après avoir fini second au Voice of Hell. La première place c'était la Mainstage.. Mais oui ça doit faire 6 fois que nous y sommes présents.



Quels sont les groupes que vous êtes allés voir pendant le fest ?

À la base notre groupe du festival c'était Incubus... Voilà voilà... Sinon on a adoré Architects, Bloodywood, Iron Maiden, Alter Bridge, Papa Roach, Motionless in White, Electric Callboy, Slipknot, on s'est bien marré sur Tenacious D. Après on a beaucoup été en interview ça nous a pas mal coupé les matinées et après-midi. Mais globalement voilà les groupes qui se sont démarqués pour nous.



Qu'est ce qui t'impressionne le plus sur le festival : l'accueil, le décor ou la programmation ?

Niveau accueil, en tant que groupe, on n'avait jamais vu ça. Tout était aux petits oignons. De l'accueil technique jusqu'à la cantine, aucun faux pas. Mais au delà de ça, tout est impressionnant au Hellfest, et chaque année un peu plus. Alors je dirais que c'est le festival le plus impressionnant que je connaisse à tous les niveaux.



Vous aviez déjà joué sur une telle scène ?

Non jamais, mais on pourrait vite s'y habituer ! Nous avons vraiment été à l'aise, on re-signe une scène aussi grande et belle quand vous voulez.



Vous préférez jouer sur la plus grande scène le matin ou sur une scène moins importante en soirée ?

Dans la mesure où nous avons des projections et un show light prêt, on préférerait faire des grandes scènes de nuit ! Plus sérieusement on joue où on nous place, on sait où on en est. C'était notre premier festival majeur et les gens présents étaient déjà incroyablement nombreux et attentifs. Et au Hellfest, on était je pense sur la scène la plus adaptée à notre style de musique et à l'horaire le plus adéquat avec notre aura. Scarlean grandit chaque jour et c'est une fierté d'avoir pu fouler les planches de groupes aussi mythiques que Maiden .



Scarlean au Hellfest 2023 Quel est ton endroit préféré sur le site du Hellfest ?

Pour les groupes, les Mainstage et Valley. Et ensuite on a passé pas mal de temps au Vip, il faut dire que le lieu est plutôt agréable.



Silence et Hellfest, ça va ensemble ?

(rires) Bien vu ! Du coup oui ! En tout cas les retours que nous avons eus depuis notre prestation sont très positifs. On croit en notre projet et comme dirait Mozart : "La musique n'est pas dans les notes, mais dans le silence entre les deux.".



L'album a aussi des aspects "rock", quand on joue au Hellfest, on assume ou on prépare un concert plus "musclé" ?

Nous on assume à 200%, on a d'ailleurs commencé par notre titre le plus calme et langoureux. Notre set a été progressif, on tenait à montrer une palette large de notre musique et ne pas choisir un set adapté au lieu où au public. On fait notre musique avec sincérité.



Il y a eu pas mal d'impatience de jouer mais est-ce qu'il y a une sorte de "blues" post Hellfest ces jours-ci ?

Oui comme à chaque fois. On croise là bas des centaines de potes, groupes, médias, fans, et ça a une saveur de vacances, ou de super fête 4 jours non-stop. La fatigue n'aide pas, mais on a forcément le blues après 4 jours aussi cool !



Après le Hellfest, vous allez jouer dans d'autres festivals et notamment au Metal Days, l'an prochain, on vous voit au Download et au Wacken ?

Oui on sera au Metal Days sur une grosse scène, la Fusion Stage, celle où sera présent Mass Hysteria ! Ça va faire du bien de retrouver ça rapidement ! On vient de faire toutes les dates du Warm up francais, un pur moment à chaque fois. On sera également au Furios Fest dans le Cantal pour un fest à taille humaine, on aime aussi beaucoup jouer pour ce genre de jauge. Le rapport au public est immédiat et c'est essentiel pour nous. L'équilibre parfait c'est d'alterner entre ces 2 types de jauges et des salles de genre 200/300 personnes. On se régale partout où on joue de toute façon !

Merci à Alexandre et aux Scarlean.

Photos : JC Forestier