Le silence est d'or dit l'adage, j'ai l'impression que Scarlean joue les Midas car tout ce qu'ils touchent (artwork, clips, ...) se transforment en pépites. Ils peuvent incorporer ce qu'ils veulent dans leur musique (touches électroniques, piano, passages qui blastent sévèrement...), ils réussissent toujours l'amalgame et conservent le cap d'un métal groovy, percutant et particulièrement accrocheur. Si tu ne les connais pas et les découvre au travers de leurs clips ou de ce Silence, tu peux facilement imaginer avoir à faire à une grosse cylindrée US qui dépense sans compter l'argent d'une major pour fignoler chaque détail visuel comme auditif. Mais non, les mecs font tout "tout seul" (ou presque, c'est Sébastien Camhi - Death Decline, Darkenhöld, Gorgon... - qui enregistre et mixe, c'est Kai Stalhenberg du Kohlekeller Studio - Powerwolf, Benighted, Aborted... - qui masterise) pour un résultat plus qu'impressionnant.



A la fin du siècle dernier, les références du genre qui s'imposaient à nos oreilles s'appelaient Disturbed, Adema ou Sevendust, aujourd'hui, j'avoue être un peu largué et être moins sensible aux sirènes américaines (souvent trop produites et arrangées) mais je gage que Scarlean doit davantage apprécier ces vieux groupes que les plus jeunes. En tout cas, on retrouve le sens du dosage parfait entre les mélodies, le riffing, les rythmes et les ajouts d'éléments pas forcément "rock" (des sons, des samples, d'autres instruments) mais qui colorent l'ensemble et lui donnent une identité particulière. La variété des atmosphères défie également l'ennui, on peut avoir des parties marquées par le néo-métal ("The hand on your skin", "Wake up right now"), le rock ("Keep your secret") et d'autres qui pourraient être empruntées aux passages les plus lourds de Gojira ("Pray fanatic" même s'il faut bien l'avouer, j'ai d'abord pensé à "Calojira") mais le tout sans dénaturer l'ensemble et garder cette sensation d'une musique universelle, accessible, presque "facile" alors qu'elle est composée de bien trop d'éléments pour que ce soit "simple".



Scarlean brille encore d'inventivité et fait honneur à une citation d'un de mes auteurs préférés (à savoir Honoré de Balzac) : "Quoi de plus complet que le silence ?". Bravo.

Oli