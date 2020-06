Au gré du vent, des comparses et des labels, Tommy Eriksson (Guitariste et chanteur, ex-Therion, ex-Nocturnal Rites) continue sa petite promenade de santé dans les ténèbres avec Saturnalia Temple qui sort en ce début mars son troisième LP. Entre doom (la pesanteur, le faux-rythme) et black (voix gutturale, ambiances lugubres), les Suédois hésitent toujours et gagneraient peut-être à rester silencieux car le chant n'est pas leur fort, les quelques textes déclamés de-ci de-là donnent un peu trop dans le grandiloquent et ridiculisent un peu l'ensemble (qui a peur de "Bitter taste" ?), et c'est bien dommage car quand ça joue instrumental, ça sludge bien gras et lourd comme il faut. Des côtés stoner ("Saturnalia temple"), d'autres plus cinématographiques ("Alpha drakonis" colle pour n'importe quel film d'horreur), beaucoup de basse (même trop sur "Elyzian fields") et donc ce chant chelou plus ou moins à propos (ça passe encore parce qu'il est clair sur "Between the worlds", quasi prog') sont les ingrédients de Gravity à réserver aux amateurs qui voudraient mixer Cathedral, Deadsmoke et Electric Wizard.

Oli